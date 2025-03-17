Subaru выпустил особые версии машин для Японии

Subaru Levorg, Impreza и Crosstrek получили спецверсии в Японии. Компания подготовила очередные особые исполнения для японских фанатов — Impreza и Crosstrek получили по одной, а Levorg сразу две. Кроссовер Crosstrek, который раньше назывался XV, обзавелся исполнением Limited Sun Blaze Edition с особым оттенком кузова, а лимитированные Impreza и Levorg отличились темным декором.

© Motor.ru

Кузов Subaru Crosstrek Limited Sun Blaze Edition выкрасили в оранжевый цвет, имитирующий свет закатного солнца. Внутри — декоративные элементы «под карбон» и темно-серая кожаная обивка с оранжевой прострочкой, вторящей оттенку экстерьера. Такой кроссовер доступен с гибридной установкой на базе мотора 2.0. Привод может быть передним либо полным, и от него зависит цена — 3 050 000 (1,75 миллиона рублей) либо 3 245 000 иен (1,85 миллиона).

© Subaru

© Subaru

© Subaru

© Subaru

© Subaru

© Subaru

© Subaru

В линейку универсала Levorg добавили сразу две версии. Вернулась V-Sport, которую предлагали с Levorg первого поколения, а STI Sport R получил «черное» исполнение Black Limited. Улучшений по части «техники» нет: обе предлагаются с 1,8-литровым «оппозитником» на 177 сил и симметричным полным приводом.

V-Sport узнается по черным шильдикам, черным корпусам зеркал и черной антенне. Интерьер отделан замшей с красной строкой, а руль обтянут натуральной кожей. Levorg STI Sport R-Black Limited тоже получил черный декор, а также спортивные сиденья Recaro. Стоимость V-Sport начинаются от 3 350 000 иен (1,91 миллиона рублей), а STI Sport R-Black Limited — с 4 260 000 иен (2,43

миллиона).

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Наконец, Impreza обзавелась вариантом ST Black Selection с начальной ценой 3 058 000 иен (1,75 миллиона рублей) за моноприводный автомобиль и 3 272 500 иен (1,87 миллиона) за полноприводный. Особенности — черные корпуса противотуманок и боковых зеркал, новые 17-дюймовые колесные диски и алюминиевые педали.