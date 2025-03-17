Что иностранцы думают о Lada Iskra. Первые отзывы

Продажи нового семейства автомобилей АвтоВАЗа — Lada Iskra — стартуют уже в апреле. Автомобиль обсуждается не только в российской, но и в зарубежной прессе. Мнения иностранцев о новой модели российского производителя собрал портал Autonews.

Французские издания в своих публикациях упоминают бывшее сотрудничество АвтоВАЗа с компанией Renault. L Automobile назвало машину похожей на Renault Logan, заявив, что уход французского производителя из России в 2022 году не помешал АвтоВАЗу разработать новую модель на «технической базе» бывшего партнера.

На другом французском портале 20 min вышла обзорная заметка о новинках АвтоВАЗа после ухода Renault из России. Основное место там отвели именно Lada Iskra. Автор назвал машину «настоящей новинкой», при этом указав на «устаревшие двигатели». Сам дебют он назвал посланием Renault от российского производителя: «Мы прекрасно справляемся без вас».

Комментаторы на сайте в целом положительно отреагировали на новинку. Некоторые отмечали, что россияне «предпочитают простоту Lada изысканности западных автомобилей», поскольку чем меньше электроники и чем проще двигатели — тем меньше поломок.

С 18 лет и без стажа: каршеринг стал ещё доступнее

Американское издание Carscoops выпустило о Lada Iskra более объемную статью. Журналисты также подчеркнули, что российская новинка построена на платформе CMF-8, которую используют модели от Renault. В результате машину они охарактеризовали как «русский автомобиль с французским ДНК», однако также заявили об «устаревших», по их мнению, моторах.

Комментаторам машина понравилась. Один из них и вовсе назвал Lada Iskra «идеальным» автомобилем для США, а другой отметил приятный внешний вид.