Android Auto начнет поддерживать постоянную температуру в салоне

Инсайдеры из PhoneArena рассказали, что Google работает над новым функционалом автомобильной системы Android Auto.

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Последняя бета-версия Android Auto содержит строки кода с намёком на новые функции, связанные с климат-контролем автомобиля.

Внутри кода обнаружены фрагменты, указывающие на переключатели для управления опциями разморозки переднего и заднего лобовых стёкол, подогрева сидений, управления кондиционером, поддержки единой температуры в салоне автомобиля.

В настоящее время в Android Auto отсутствуют функции, связанные с настройками температуры или подогревом сидений, поэтому предполагается, что это будет значительным обновлением для платформы.

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Возможно, эти функции находятся на ранней стадии разработки, так как визуальные элементы для их включения ещё не представлены. Однако пока неизвестно, дойдёт ли эта функция до публичного релиза или останется внутри бета-версии.