Китайская краска подвела АвтоВАЗ

АвтоВАЗ столкнулся с трудностями при окрашивании новых Lada Niva Legend и Lada Niva Travel краской из Китая. Об этом сообщает инсайдерский паблик «Avtograd» во «ВКонтакте».

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По его информации, на прошлой неделе на конвейере АвтоВАЗа было собрано несколько пробных Niva Legend и Niva Travel, которые окрасили в синюю металлизированную эмаль «Капитан».

«В комплексе окраски маляры промучились с ними три дня, чтобы довести их до приемлемого качества», — заявил паблик.

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По данным инсайдера, «краска от восточного партнера» отказывается ложиться на кузов без дефектов. Кроме того, проблем доставляет и окрасочное оборудование — «древнее, еще с советских времен». При этом Avtograd подчеркивает, что рабочие завода «все равно победят», поскольку «упорства им не занимать».