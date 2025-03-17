Tesla на автопилоте въехала в стену с нарисованной дорогой

Tesla Model Y на автопилоте протаранила стену с изображением пустой дороги. Проверку систем автоматического управления провел американский блогер и инженер Марк Робер — видео опубликовано на его YouTube-канале.

Робер решил сравнить эффективность автопилота, оснащенного лидаром, с вариантом от Tesla. Компания активно стремится сократить количество датчиков на своих машинах. Современные системы помощи водителю в Tesla полагаются в первую очередь на бортовые камеры, тогда как остальные производители «страхуются», используя ультразвуковые датчики и оптические радары.

Оппонентом штатной системы автопилота Model Y в этом тесте стал прототип на базе Lexus, который был оснащен дополнительным оборудованием, в том числе и лидаром. Оказалось, что машина от Tesla не способна обнаружить пешехода в условиях сильного тумана или дождя, тогда как у модели с дополнительными датчиками такой проблемы не возникает.

Однако Model Y провалила и главный тест. Для него организаторы перекрыли дорогу стеной из разрушаемого каркаса с «фотообоями» с изображением дороги — они создали иллюзию отсутствия препятствия. Бортовые камеры Tesla не распознали подвоха, и машина на полном ходу протаранила стену, даже не притормозив.