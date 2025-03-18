Haval раскрыл цену кроссовера H7

Haval раскрыл рублевую цену кроссовера H7. Накануне китайский бренд провел онлайн-премьеру H7 — среднеразмерного вседорожника с 4,7-метровым кузовом, двухлитровым турбомотором и полным приводом с межосевой электронноуправляемой муфтой. Стоимость брутального кроссовера, делящего платформу с Dargo, лежит в диапазоне от 3,5 до 3,8 миллиона рублей. То есть он дороже H3, но дешевле H5 и H9.

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Haval H7 предлагают в трех полноприводных комплектациях. В начальной Elite кроссовер может стоить 3 299 000 рублей, если сдать в трейд-ин старый автомобиль Haval либо Great Wall. Средняя версия Premium оценивается в 3 449 000 рублей со скидкой либо в 3 649 000 рублей без неё, а топовый вариант Tech Plus — в 3 599 000 либо 3 799 000 рублей.

Начальный H7 оснащается светодиодными фарами, противотуманками с функцией освещения сектора поворота, 18-дюймовыми колесными дисками, рейлингами на крыше. В салоне — медиасистема с 14,6-дюймовым экраном со встроенными сервисами Яндекса, 12,3-дюймовая «приборка» и двухзонный климат-контроль. Сиденья обиты экокожей, водительское оснащено электрорегулировкой. Также есть бесключевой доступ и круиз-контроль.

© Haval

Топ-версия отличается 19-дюймовыми колесами, панорамной крышей с люком и шторкой, проекционным дисплеем, аудиосистемой с 10 динамиками вместо стандартных восьми, электрорегулировкой пассажирского сиденья. Кресла обиты экокожей со вставками из натуральной кожи. Перечень ассистентов дополнен функцией запоминания траектории движения на парковке.

Под капотом — двухлитровый турбомотор мощностью 192 лошадиные силы в сочетании с семидиапазонным «роботом» и полным приводом на базе межосевой муфты. Есть девять режимов езды, включая внедорожные, блокировка заднего дифференциала и возможность принудительно отключить систему стабилизации.

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У дилеров Haval H7, который поставили на конвейер завода под Тулой, появится до конца весны.