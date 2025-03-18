На бывшем заводе Hyundai обнаружили десятки кроссоверов Jaecoo
На парковке бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге сфотографировали десятки кроссоверов Jaecoo. Снимки появились в telegram-канале AutoRun SPb, который утверждает, что на площадке наладили серийную сборку автомобилей китайской марки. Официально же на предприятии, которое принадлежит российской компании AGR, выпускают машины под брендом Solaris.
На фотографиях заметны десятки кроссоверов Jaecoo белого и серого цветов. При этом капоты выставленных на парковке машин укрыты защитной пленкой. Аналогичное покрытие используется для защиты лакокрасочного покрытия автомобилей во время транспортировки. Официальное представительство китайской компании не сообщало о планах локализации производства своих моделей в России.
Инсайдеры считают, что на бывшем заводе Hyundai наладили крупноузловую сборку моделей J7 и J8. Предприятие способно выпускать более полутора тысяч автомобилей ежемесячно. Кроме того, компания AGR заявляла о планах запустить производство китайских кроссоверов на бывшей площадке General Motors, перезапуск которой ожидается нынешним летом.
Обзор авторынка за 2024 год: рост продаж и ожидание падения
В конце февраля в Сети появились первые фотографии кроссоверов бренда Tenet. Выпуском автомобилей не бышей площадке Volkswagen в Калуге займется компания AGR.