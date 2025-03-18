На бывшем заводе Hyundai обнаружили десятки кроссоверов Jaecoo

На парковке бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге сфотографировали десятки кроссоверов Jaecoo. Снимки появились в telegram-канале AutoRun SPb, который утверждает, что на площадке наладили серийную сборку автомобилей китайской марки. Официально же на предприятии, которое принадлежит российской компании AGR, выпускают машины под брендом Solaris.

© Motor.ru

На фотографиях заметны десятки кроссоверов Jaecoo белого и серого цветов. При этом капоты выставленных на парковке машин укрыты защитной пленкой. Аналогичное покрытие используется для защиты лакокрасочного покрытия автомобилей во время транспортировки. Официальное представительство китайской компании не сообщало о планах локализации производства своих моделей в России.

Инсайдеры считают, что на бывшем заводе Hyundai наладили крупноузловую сборку моделей J7 и J8. Предприятие способно выпускать более полутора тысяч автомобилей ежемесячно. Кроме того, компания AGR заявляла о планах запустить производство китайских кроссоверов на бывшей площадке General Motors, перезапуск которой ожидается нынешним летом.

Обзор авторынка за 2024 год: рост продаж и ожидание падения

В конце февраля в Сети появились первые фотографии кроссоверов бренда Tenet. Выпуском автомобилей не бышей площадке Volkswagen в Калуге займется компания AGR.