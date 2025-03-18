Электрозарядки Sitronics Electro появятся во всех регионах России

В компании заявляют, что в ближайших планах — установить ЭЗС по всей России. Ежемесячная положительная динамика роста числа электрокаров в регионах способствует этому. Приоритет отдаётся областям с наибольшими показателями по росту электромобильности. В настоящее время в этом направлении можно выделить Центральный, Южный и Приволжский федеральные округа.

© Quto.ru

В десяти регионах компания активно сотрудничает с крупными операторами таксопарков. Ранее в Sitronics Electro заявляли, что за последние пять лет в России выросло количество электромобилистов — в 11,5 раза (более 53 тысяч человек), зарядная инфраструктура увеличилась в 15 раз.

Как лишиться прав за пьянку, даже будучи трезвым

Ранее стало известно, что на калининградском заводе «Автотор» стартовал предсерийный выпуск отечественного электромобиля категории L7. Модель разработана сотрудниками предприятия совместно с инженерами Московского политеха. Уточняется, что ключевым отличием новинки станет высокий уровень локализации, а благодаря широкому использованию в конструкции алюминия и полимерных материалов удалось значительно снизить вес машины.