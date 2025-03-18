Маск игнорирует ухудшающуюся ситуацию с продажами Tesla

Окружение Маска говорит о его одержимости политикой, а не кризисом Tesla. Складывается впечатление, что у него появилось увлечение, которое занимает всё его внимание. Даже страсть, судя по тому, как он ей отдаётся. Но это точно не Tesla. По словам человека из близкого окружения американского бизнесмена, «ничто не отвлечет его, если он сам этого не захочет».

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Вот уже несколько месяцев Маск мало интересуется тем, что происходит в компании. Он стал максимально публичным, и чаще всего появляется в обществе в качестве главы Департамента правительственной эффективности в администрации президента США Трампа.

Тем временем продажи Tesla упали на нескольких ведущих рынках, как и популярность бренда. Например, в Германии, опросы показывают, что 94% немцев не собираются покупать его машины, особенно, после его политических высказываний там. Продажи электрокаров бренда упали там более чем на 70% за первые два месяца 2025 года.

Компания, которая сделала Маска миллиардером и самым богатым человеком мира, «похоже, работает на автопилоте, в то время как её генеральный директор гоняется за другими интересами», пишет Carcoops.

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Тем временем Израиль изъявил желание, чтобы Tesla поставляла свои электромобили высшим должностным лицам страны. И в этом нет ничего удивительного — Илон Маск открыто поддержал ближневосточную страну в палестинском конфликте, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал его «большим другом» своей страны.

Израиль хочет, чтобы к 2030 году на его улицах было 1,3 миллиона электромобилей, а к 2050 году все частные автомобили стали полностью электрическими. Может быть, именно поэтому Маск и не переживает о кризисе компании. Как говорится, когда закрывается одна дверь, открывается другая.