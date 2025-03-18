В РФ привезли Kia Sportage

В РФ появились в продаже новые кроссоверы Kia Sportage по цене от 3,1 млн рублей

Цены на новые кроссоверы Kia Sportage в России сейчас начинаются от 3,1 млн рублей. За столько под заказ автомобиль привезет компания из Краснодара.

Под капотом кроссовера 2,0-литровый 236-сильный мотор, АКП6. Привод передний. У кроссовера кожаный салон, климат-контроль, панорамная крыша.

За 3,15 млн рублей автомобиль можно заказать в Иркутске. Он будет оснащен 2,0-литровым атмосферником мощностью 150 л.с., 6-ступенчатой АКП, привод передний. Под заказ в Хабаровске фирма за 3,245 млн рублей предлагает привезти Kia Sportage со 150-сильным мотором объемом 1,6 л, передним приводом и МКП.

Полноприводный Kia Sportage в Москве и Магнитогорске можно заказать по цене от 3 350 000 рублей. В наличии Kia Sportage продают в Омске, Челябинске, Ставрополе и ряде других городов России.

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