Появилось фото нового кроссовера Lada

В Сети появились новые изображения нового компактного кроссовера Lada от «АвтоВАЗа». Фото опубликовал паблик Avtograd в социальной сети «Вконтакте». Автомобиль сняли во время тестов.

© соцсети

«Так называемый » Мул» тестовый носитель агрегатов будущего кроссовера В+ класса, испытания продолжаются», - говорится в сообщении паблика.

До этого глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что летом 2025 года в рамках Петербургского международного экономического форума планируется продемонстрировать модель 2026 года — кроссовер сегмента В+ на платформе Lada Vesta.

Автомобиль может получить китайский силовой агрегат — турбомотор на 150 л. с. и вариатор.

По словам вице-президента по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрия Костромина, дизайн кроссовера утвержден. Он назвал его бомбой. Он также отметил, что компания должна предложить рынку продукт, который отличается от классического ВАЗовского.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Ранее сообщалось, что «Автотор» начал выпуск нового компактного автомобиля.