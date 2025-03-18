В России продали первый автомобиль марки KGM

В России состоялась выдача ключей от первого проданного автомобиля марки KGM (бывший SsangYong), официально представленной в нашей стране начиная с марта. Первым нашел своего покупателя в Туле кроссовер Torres.

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KGM Torres - компактный кроссовер длиной 4705 мм и колесной базой 2680 мм, соразмерный Toyota RAV4. В России авто представлен с турбированным двигателем 1.5 литра мощностью 163 л.с., 6-диапазонным японским автоматом Aisin, в моно- и полноприводном вариантах.

"Торрес" представлен в трех комплектациях по цене от 4,8 до 5,95 млн рублей.

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Продажи автомобилей KGM стартовали в России меньше недели назад. Модельный ряд южнокорейской марки представлен четырьмя вариантами.