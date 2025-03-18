BMW оснастит автомобили системой от Huawei

Немецкий автопроизводитель BMW объявил о планах интеграции системы Huawei HiCar в автомобили, выпускаемые в Китае, начиная с 2026 года.

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Это приложение позволит водителям использовать устройства Huawei для управления функциями машины и взаимодействия с ее бортовой системой.

Согласно официальному заявлению BMW, компания сотрудничает с Huawei для разработки интеллектуальных автомобильных решений на основе операционной системы HarmonyOS. Это должно обеспечить удобную связь между устройствами пользователей и транспортными средствами, произведенными в Китае.

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Автопроизводитель отметил, что стремится к более глубокой интеграции местных китайских партнеров в глобальную инновационную систему BMW. Это позволит наладить «кросс-циклическое» сотрудничество с поставщиками и улучшить технологические решения для китайского рынка.