В Московской области введен запрет на работу нелегальных такси

На территории Московской области введен запрет на работу нелегальных такси в аэропортах без специализированных стоек заказа, сообщает портал Regions со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

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«На стойках пассажиры смогут заказать такси только у аккредитованных перевозчиков, будь то агрегаторы или отдельные службы такси», — рассказала начальник Управления регионального административно-транспортного контроля подмосковного Минтранса Евгения Каретникова.

Принятое решение должно повысить безопасность таксомоторных перевозок, при этом оставив без работы и так называемых «зазывал», поскольку теперь такси можно заказать только через мобильные приложения, по телефону или у аккредитованных перевозчиков, имеющих соответствующие стойки в терминалах воздушных гаваней.

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В Минтрансе также напомнили, что пользоваться услугами «левых» таксистов недопустимо, поскольку последние не проходят предрейсовые медицинские проверки и заламывают необоснованно высокие цены за проезд.