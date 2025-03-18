Nissan возродит свою старейшую модель

Японская компания Nissan планирует возродить модель Primera, которая выпускалась с 1990 по 2007 год. Об этом сообщает carscoops.com.

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Пользователи Сети обнаружили заявку на товарный знак, поданную Nissan для регистрации в Малайзии. Отмечается, что в ней фигурирует наименование Primera, а статус указан как «ожидает регистрации».

По данным издания, будущая Primera может стать электромобилем и составить конкуренцию Tesla Model 3, Mazda 6e и Volkswagen ID.7. При этом предполагается, что это может быть сделано в рамках партнерства компании с китайской Dongfeng.

До этого стало известно, что компания Mercedes-Benz может начать выпуск купе S-Class.

В январе 2025 года в ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) были поданы заявки на регистрацию товарного знака, в которых четко изображена модель S-класса поколения W223 в кузове купе. В первой заявке — с бампером от S63 и колесами с логотипом Maybach, а во второй, купе Maybach S680.

Обе заявки поступили не от Mercedes-Benz, а от Robu Aktiengesellschaft, которая в 2021 году сделала суперкар Bussink GT R SpeedLegend на базе Mercedes-AMG GT R. Именно эта фирма займется выпуском купе. Срок действия патентов заканчивается в январе 2030 года.

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Ранее стало известно, что Citroen возродит модель 2CV, прозванную «гадким утенком».