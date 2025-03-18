Деликатесы из Chevrolet Corvette

Scaglietti Corvette. Первые эксперименты на тему кастомов с корветовскими потрохами датируются весьма давними временами. В конце пятидесятых Гэри Лафлин, подрядчик по бурению нефтяных скважин из штата Техас гонял на «Феррари», и однажды в его машине сломался коленвал. Починка вышла долгой и дорогой, после чего Лафлин задумался о Corvette. Конечно, Chevy — не Ferrari, но с каждым годом спорткар становился всё лучше. Лафлин задался вопросом, как мог бы выглядеть симбиоз американского инжиниринга и итальянского дизайна. Единомышленниками выступил Джим Холл и… легендарный гонщик и конструктор Кэрролл Шелби.