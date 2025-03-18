Деликатесы из Chevrolet Corvette

Motor.ru
Slide 1 of 27
Cadillac XLR. В новом тысячелетии Cadillac носился с идеей-фикс всерьез бросить вызов европейским премиальным брендам. Для этого пришлось полностью сменить имидж — придумать новый язык дизайна и сделать ставку на платформы с продольной компоновкой. В один прекрасный момент дело дошло до изящного родстера XLR с жесткой складной крышей в пику Mercedes-Benz SL и ему подобным. При чем тут Corvette? При том, что «икс-эл-ар» базируется на архитектуре Y-Body шестого поколения (C6).
1/22
Cadillac XLR. В новом тысячелетии Cadillac носился с идеей-фикс всерьез бросить вызов европейским премиальным брендам. Для этого пришлось полностью сменить имидж — придумать новый язык дизайна и сделать ставку на платформы с продольной компоновкой. В один прекрасный момент дело дошло до изящного родстера XLR с жесткой складной крышей в пику Mercedes-Benz SL и ему подобным. При чем тут Corvette? При том, что «икс-эл-ар» базируется на архитектуре Y-Body шестого поколения (C6). 
© Motor.ru
2/22
© Motor.ru
Нередко понятие «соплатформенные модели» трактуется чрезвычайно узко и банально — мол, это нечто одинаковое с немного разными кузовами. XLR — живое опровержение заблуждений и стереотипов. Например, на Corvette C6 ставились только нижневальные алюминиевые «восьмерки» семейства LS с двумя клапанами на цилиндр. Cadillac же оснащен 32-клапанным V8 Northstar объемом 4,6 литра (324 л.с.) или компрессорным 4,4-литровым (449 л.с.) для заряженной модификации XLR-V. Кроме того, у родстера индивидуальные настройки подвески.
3/22
Нередко понятие «соплатформенные модели» трактуется чрезвычайно узко и банально — мол, это нечто одинаковое с немного разными кузовами. XLR — живое опровержение заблуждений и стереотипов. Например, на Corvette C6 ставились только нижневальные алюминиевые «восьмерки» семейства LS с двумя клапанами на цилиндр. Cadillac же оснащен 32-клапанным V8 Northstar объемом 4,6 литра (324 л.с.) или компрессорным 4,4-литровым (449 л.с.) для заряженной модификации XLR-V. Кроме того, у родстера индивидуальные настройки подвески. 
© Motor.ru
В интерьере Cadillac XLR тоже едва ли можно найти хотя бы что-то общее с Корветом.
4/22
В интерьере Cadillac XLR тоже едва ли можно найти хотя бы что-то общее с Корветом. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Scaglietti Corvette. Первые эксперименты на тему кастомов с корветовскими потрохами датируются весьма давними временами. В конце пятидесятых Гэри Лафлин, подрядчик по бурению нефтяных скважин из штата Техас гонял на «Феррари», и однажды в его машине сломался коленвал. Починка вышла долгой и дорогой, после чего Лафлин задумался о Corvette. Конечно, Chevy — не Ferrari, но с каждым годом спорткар становился всё лучше. Лафлин задался вопросом, как мог бы выглядеть симбиоз американского инжиниринга и итальянского дизайна. Единомышленниками выступил Джим Холл и… легендарный гонщик и конструктор Кэрролл Шелби.
5/22
Scaglietti Corvette. Первые эксперименты на тему кастомов с корветовскими потрохами датируются весьма давними временами. В конце пятидесятых Гэри Лафлин, подрядчик по бурению нефтяных скважин из штата Техас гонял на «Феррари», и однажды в его машине сломался коленвал. Починка вышла долгой и дорогой, после чего Лафлин задумался о Corvette. Конечно, Chevy — не Ferrari, но с каждым годом спорткар становился всё лучше. Лафлин задался вопросом, как мог бы выглядеть симбиоз американского инжиниринга и итальянского дизайна. Единомышленниками выступил Джим Холл и… легендарный гонщик и конструктор Кэрролл Шелби. 
© Motor.ru
Стайлинг для трех экземпляров заказали у Серджио Скальетти (Carrozzeria Scaglietti), автора облика Ferrari 250 GT Tour de France и других замечательных машин. Технически купе отнюдь не идентичные. Один «итальянский» Corvette получил 315-сильный инжекторный Ramjet V8 и четырехступенчатую механическую коробку передач, остальные — карбюраторные двигатели и «автоматы». Кастомами можно бесконечно любоваться, но, как утверждают источники, ездить на них удовольствие ниже среднего. Искушенным водителям они казались тяжелыми и медленными. Впрочем, нынешние владельцы-коллекционеры вряд ли требуют от уникальных гран-туреров острую управляемость. Ценность Scaglietti Corvette — в истории и сверхмалом тираже.
6/22
Стайлинг для трех экземпляров заказали у Серджио Скальетти (Carrozzeria Scaglietti), автора облика Ferrari 250 GT Tour de France и других замечательных машин. Технически купе отнюдь не идентичные. Один «итальянский» Corvette получил 315-сильный инжекторный Ramjet V8 и четырехступенчатую механическую коробку передач, остальные — карбюраторные двигатели и «автоматы». Кастомами можно бесконечно любоваться, но, как утверждают источники, ездить на них удовольствие ниже среднего. Искушенным водителям они казались тяжелыми и медленными. Впрочем, нынешние владельцы-коллекционеры вряд ли требуют от уникальных гран-туреров острую управляемость. Ценность Scaglietti Corvette — в истории и сверхмалом тираже. 
© Motor.ru
DDR Grullón GT8/DDR Grullón GT8 Grand Prix. В профиль суперкар американской фирмы DDR Motorsport напоминает McLaren F1. Но устроен попроще и по-своему весьма интересен! GT8 и версия Grand Prix с дополнительным аэродинамическим оперением — это кит-кары для самостоятельной сборки. В базовый набор входит пространственная рама из стальных труб, кузовные панели из стекловолокна, оптика, стекла, радиаторы, панель приборов и мелочевка.
7/22
DDR Grullón GT8/DDR Grullón GT8 Grand Prix. В профиль суперкар американской фирмы DDR Motorsport напоминает McLaren F1. Но устроен попроще и по-своему весьма интересен! GT8 и версия Grand Prix с дополнительным аэродинамическим оперением — это кит-кары для самостоятельной сборки. В базовый набор входит пространственная рама из стальных труб, кузовные панели из стекловолокна, оптика, стекла, радиаторы, панель приборов и мелочевка. 
© Motor.ru
Все остальное заказчику придется докупить самостоятельно. А именно V8 от Chevrolet Corvette C5 (1997–2004 годов выпуска) вместе с генератором, компрессором кондиционера и прочим навесным оборудованием. Кроме того, понадобится подвеска, рулевой механизм и другие компоненты «Корвета». Шестиступенчатую коробку передач предлагают приобрести от Porsche Boxster S, срастив ее с мотором при помощи комплекта от Kennedy Engineered Performance.
8/22
Все остальное заказчику придется докупить самостоятельно. А именно V8 от Chevrolet Corvette C5 (1997–2004 годов выпуска) вместе с генератором, компрессором кондиционера и прочим навесным оборудованием. Кроме того, понадобится подвеска, рулевой механизм и другие компоненты «Корвета». Шестиступенчатую коробку передач предлагают приобрести от Porsche Boxster S, срастив ее с мотором при помощи комплекта от Kennedy Engineered Performance. 
© Motor.ru
Rossi SixtySix. Культовый Corvette второго поколения — источник вдохновения для художников. Иногда его выдающуюся стилистику стараются перенести в наше время в адаптированном виде. У ателье Team Rossi подобный трюк вполне удался. Проект SixtySix является самобытной интерпретацией раннего C2 с необычным разделенным пополам задним стеклом.
9/22
Rossi SixtySix. Культовый Corvette второго поколения — источник вдохновения для художников. Иногда его выдающуюся стилистику стараются перенести в наше время в адаптированном виде. У ателье Team Rossi подобный трюк вполне удался. Проект SixtySix является самобытной интерпретацией раннего C2 с необычным разделенным пополам задним стеклом. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Chevy Corvette C2 был очень крут для своей эпохи и штатовской индустрии. Например, он обзавелся независимой подвеской — настоящим чудом на фоне маслкаров с балкой заднего моста! Дизайн по мотивам второй итерации гармонично объединен с шасси Corvette C6. Двигатель — шестилитровый V8 LS2 (452 л.с.). Салон также от донорской модели, но с апгрейдами и дополнениями.
10/22
Chevy Corvette C2 был очень крут для своей эпохи и штатовской индустрии. Например, он обзавелся независимой подвеской — настоящим чудом на фоне маслкаров с балкой заднего моста! Дизайн по мотивам второй итерации гармонично объединен с шасси Corvette C6. Двигатель — шестилитровый V8 LS2 (452 л.с.). Салон также от донорской модели, но с апгрейдами и дополнениями. 
© Motor.ru
Equus Throwback. Купе от Equus Automotive, что из пригорода Детройта — это уличный хулиган. Кичливый и вычурный. В экстерьере настоящий винегрет из черт Corvette разных поколений. За основу взята седьмая, но подштамповки за передними колесными арками — отсылка к первому Chevy, а оформление нескромной задней части с рельефными крыльями и тремя огромными патрубками выпускной системы явно вдохновлено Corvette C3. Интерьер позаимствован у седьмой итерации и облагорожен более качественными материалами.
11/22
Equus Throwback. Купе от Equus Automotive, что из пригорода Детройта — это уличный хулиган. Кичливый и вычурный. В экстерьере настоящий винегрет из черт Corvette разных поколений. За основу взята седьмая, но подштамповки за передними колесными арками — отсылка к первому Chevy, а оформление нескромной задней части с рельефными крыльями и тремя огромными патрубками выпускной системы явно вдохновлено Corvette C3. Интерьер позаимствован у седьмой итерации и облагорожен более качественными материалами. 
© Motor.ru
На выбор предлагаются моторы с отдачей до 1014 л.с. и 1114 Нм. Самый свирепый вариант обеспечивает набор 97 км/ч за 2,5 секунды и максимальную скорость 354 км/ч. Запланированный тираж, который озвучивали еще в 2018 году — 25 единиц.
12/22
На выбор предлагаются моторы с отдачей до 1014 л.с. и 1114 Нм. Самый свирепый вариант обеспечивает набор 97 км/ч за 2,5 секунды и максимальную скорость 354 км/ч. Запланированный тираж, который озвучивали еще в 2018 году — 25 единиц. 
© Motor.ru
Callaway Sledgehammer. Американское тюнинг-ателье Callaway Cars имеет в своем послужном списке поразительные Chevy Corvette. Например, Speedster («в девичестве» — Corvette C4, выпущено десять штук) с 350-сильной «твинтурбовосьмеркой» объемом 5,7 литра. Этот крутой «атлет» не идет ни в какое сравнение со Sledgehammer («кувалда»). В 1988 году он считался быстрейшим Corvette среди допущенных на дороги общего пользования и оставался таковым в течение одиннадцати лет!
13/22
Callaway Sledgehammer. Американское тюнинг-ателье Callaway Cars имеет в своем послужном списке поразительные Chevy Corvette. Например, Speedster («в девичестве» — Corvette C4, выпущено десять штук) с 350-сильной «твинтурбовосьмеркой» объемом 5,7 литра. Этот крутой «атлет» не идет ни в какое сравнение со Sledgehammer («кувалда»). В 1988 году он считался быстрейшим Corvette среди допущенных на дороги общего пользования и оставался таковым в течение одиннадцати лет! 
© Motor.ru
Sledgehammer полностью оправдывает свое имя V-образной «восьмеркой» объемом 5,7 литров с усиленными компонентами и двумя турбокомпрессорами. Отдача — 911 л.с. и 1047 Нм. Максимальная скорость — 410 км/ч. Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) — 3,9 секунды, прохождение ¼ мили — 10,6 секунды. Для конца восьмидесятых показатели из разряда научной фантастики! При столь неординарных способностях Sledgehammer снаружи и внутри довольно скромен, поскольку цель тюнеров заключалась в разработке невероятно быстрого, но пригодного для езды по улицам и хайвеям автомобиля.
14/22
Sledgehammer полностью оправдывает свое имя V-образной «восьмеркой» объемом 5,7 литров с усиленными компонентами и двумя турбокомпрессорами. Отдача — 911 л.с. и 1047 Нм. Максимальная скорость — 410 км/ч. Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) — 3,9 секунды, прохождение ¼ мили — 10,6 секунды. Для конца восьмидесятых показатели из разряда научной фантастики! При столь неординарных способностях Sledgehammer снаружи и внутри довольно скромен, поскольку цель тюнеров заключалась в разработке невероятно быстрого, но пригодного для езды по улицам и хайвеям автомобиля. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Soleil Anadi. Мы не раз подмечали, что взаимное обогащение итальянской и американской культур порой дает великолепные плоды. Но в случае с суперкаром Anadi есть примесь индийской эстетики. Компанию Soleil Motors на момент его создания возглавлял Адхар Шривастава, основатель и исполнительный директор. Название Anadi в переводе с хинди означает «никаких ограничений».
15/22
Soleil Anadi. Мы не раз подмечали, что взаимное обогащение итальянской и американской культур порой дает великолепные плоды. Но в случае с суперкаром Anadi есть примесь индийской эстетики. Компанию Soleil Motors на момент его создания возглавлял Адхар Шривастава, основатель и исполнительный директор. Название Anadi в переводе с хинди означает «никаких ограничений». 
© Motor.ru
Anadi — не что иное, как «переодетый» Corvette с кузовом из стекловолокна и доработанным 6,2-литровым V8. Механический нагнетатель и прочие апгрейды взвинтили мощность до 660 л.с. Спринт до сотни занимает 3,2 секунды, предельная скорость — 323 км/ч.
16/22
Anadi — не что иное, как «переодетый» Corvette с кузовом из стекловолокна и доработанным 6,2-литровым V8. Механический нагнетатель и прочие апгрейды взвинтили мощность до 660 л.с. Спринт до сотни занимает 3,2 секунды, предельная скорость — 323 км/ч. 
© Motor.ru
Iso Grifo 90. Итальянская марка Iso Rivolta в конце восьмидесятых возродилась при содействии Пьеро Ривольты, сына основателя оригинальной марки Ренцо Ривольты, великого художника Марчелло Гандини и опытнейшего конструктора Джампаоло Даллары, который некогда занимал должность главного инженера Lamborghini. Источником вдохновения послужил оригинальный гран-турер Grifo шестидесятых-семидесятых годов — сплав итальянского изящества и американских могучих «восьмерок» от Chevrolet и Ford.
17/22
Iso Grifo 90. Итальянская марка Iso Rivolta в конце восьмидесятых возродилась при содействии Пьеро Ривольты, сына основателя оригинальной марки Ренцо Ривольты, великого художника Марчелло Гандини и опытнейшего конструктора Джампаоло Даллары, который некогда занимал должность главного инженера Lamborghini. Источником вдохновения послужил оригинальный гран-турер Grifo шестидесятых-семидесятых годов — сплав итальянского изящества и американских могучих «восьмерок» от Chevrolet и Ford. 
© Motor.ru
Стилистически Grifo 90 отнюдь не выглядит переосмыслением современной классики. На момент появления он был прогрессивным, причем не только в части дизайна. Выдающиеся мастера своего дела задумали красивую внешность и достойные ездовые свойства. Суперкар собран на пространственной силовой структуре. Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах. «Восьмерка» объемом 5,7 литра от Corvette C4 «допилен» тюнинг-ателье Callaway Cars: с системой турбонаддува получилось 446 л.с. К сожалению, Пьеро Ривольта так и не дождался государственного финансирования, и проект был тихо свернут.
18/22
Стилистически Grifo 90 отнюдь не выглядит переосмыслением современной классики. На момент появления он был прогрессивным, причем не только в части дизайна. Выдающиеся мастера своего дела задумали красивую внешность и достойные ездовые свойства. Суперкар собран на пространственной силовой структуре. Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах. «Восьмерка» объемом 5,7 литра от Corvette C4 «допилен» тюнинг-ателье Callaway Cars: с системой турбонаддува получилось 446 л.с. К сожалению, Пьеро Ривольта так и не дождался государственного финансирования, и проект был тихо свернут. 
© Motor.ru
Iso Rivolta GTZ. Летом 2020 года кузовное ателье Zagato вернуло из небытия бренд Iso Rivolta и подкрепило свои амбиции делом — представило купе GTZ (Gran Turismo Zagato) в честь прототипа Iso Rivolta A3/L 1963 года, который оказал влияние на стилистику ряда спорткаров той эпохи. Экстерьер полностью оригинальный, а техническая часть делает реверанс «Корвету» Z06.
19/22
Iso Rivolta GTZ. Летом 2020 года кузовное ателье Zagato вернуло из небытия бренд Iso Rivolta и подкрепило свои амбиции делом — представило купе GTZ (Gran Turismo Zagato) в честь прототипа Iso Rivolta A3/L 1963 года, который оказал влияние на стилистику ряда спорткаров той эпохи. Экстерьер полностью оригинальный, а техническая часть делает реверанс «Корвету» Z06. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Изначально планировалось установить двигатель V8 объемом 6,8 литра, но в итоге создатели машины решили ограничиться компрессорной 6,2-литровой «восьмеркой» мощностью 660 л.с. с возможностью форсировки до 750 л.с. по желанию клиента. Тираж — 19 экземпляров.
20/22
Изначально планировалось установить двигатель V8 объемом 6,8 литра, но в итоге создатели машины решили ограничиться компрессорной 6,2-литровой «восьмеркой» мощностью 660 л.с. с возможностью форсировки до 750 л.с. по желанию клиента. Тираж — 19 экземпляров. 
© Motor.ru
Bertone Mantide. В вычурном суперкаре от итальянских кузовщиков Bertone абсолютно невозможно разглядеть донорский Corvette ZR1 (C6). Более того, стайлинг Джейсона Кастриоты (автор великолепной Ferrari 599 GTB Fiorano и Maserati GranTurismo) скорее среднемоторный. Тем не менее, в вопросах компоновки Mantide полностью повторяет серийный спорткар. V8 объемом 6,2 литра с механическим нагнетателем (647 л.с.) расположен спереди.
21/22
Bertone Mantide. В вычурном суперкаре от итальянских кузовщиков Bertone абсолютно невозможно разглядеть донорский Corvette ZR1 (C6). Более того, стайлинг Джейсона Кастриоты (автор великолепной Ferrari 599 GTB Fiorano и Maserati GranTurismo) скорее среднемоторный. Тем не менее, в вопросах компоновки Mantide полностью повторяет серийный спорткар. V8 объемом 6,2 литра с механическим нагнетателем (647 л.с.) расположен спереди. 
© Motor.ru
ZR1 быстр, но Bertone Mantide ему не догнать! Полностью углепластиковый кузов, благодаря чему масса снижена на центнер и продвинутая аэродинамика позволяют набирать 100 км/ч за 3,3 секунды и развивать 351 км/ч. Ходили слухи якобы о десяти экземплярах, но в действительности построен лишь один для коллекционера Дэна Уоткинса.
22/22
ZR1 быстр, но Bertone Mantide ему не догнать! Полностью углепластиковый кузов, благодаря чему масса снижена на центнер и продвинутая аэродинамика позволяют набирать 100 км/ч за 3,3 секунды и развивать 351 км/ч. Ходили слухи якобы о десяти экземплярах, но в действительности построен лишь один для коллекционера Дэна Уоткинса. 
© Motor.ru

Chevrolet Corvette — самодостаточный культовый суперкар с многотысячной армией страстных поклонников и впечатляющей индустрией тюнинга. Но знаете ли вы, что переделки американской легенды бывают совершенно из ряда вон, для тонких ценителей? Например, иной раз ее безжалостно превращают в мелкосерийные кастомы или строят на ее базе рекордных монстров. А почему бы и нет! Грех не воспользоваться классными агрегатами и достойным шасси. Мы собрали десять подобных спорткаров, начиная серийным и заканчивая концептом.