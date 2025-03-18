Деликатесы из Chevrolet Corvette
Chevrolet Corvette — самодостаточный культовый суперкар с многотысячной армией страстных поклонников и впечатляющей индустрией тюнинга. Но знаете ли вы, что переделки американской легенды бывают совершенно из ряда вон, для тонких ценителей? Например, иной раз ее безжалостно превращают в мелкосерийные кастомы или строят на ее базе рекордных монстров. А почему бы и нет! Грех не воспользоваться классными агрегатами и достойным шасси. Мы собрали десять подобных спорткаров, начиная серийным и заканчивая концептом.