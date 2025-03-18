Автобренд Lixiang выйдет на российский рынок

Дистрибьютором марки Lixiang (Li Auto) в России может стать созданная в январе прокси-компания Sinomotive Mobility.

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По информации портала "Автовзгляд", дистрибьютор разослал потенциальным дилерам-партнёрам презентацию, в которой говорится, по сути, о том, что "серый" импорт автомобилей Lixiang невыгоден никому - ни клиенту, ни представителям авторынка. Первые не получают гарантийную поддержку и сталкиваются с дефицитом запчастей, а вторые теряют деньги, так как объёмы продаж моделей Li Auto в РФ с 2022 года составляют примерно 50 000 машин.

По предварительной информации, выход Lixiang на российский рынок может состояться в начале 2025 года.

Основу модельного ряда Li Auto составляют последовательные гибриды-кроссоверы L6, L7, L8 и L9, электрический минивэн Mega, до конца года планируется выход электрического SUV Li i8 с необычным дизайном.

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