В Нижнем Новгороде найден способ борьбы с парковщиками-нарушителями

Пешие инспекторы начали следить за тем, чтобы автомобилисты в Нижнем Новгороде не нарушали правила стоянки транспортных средств на платных парковках — не закрывали регистрационные номера материалами или устройствами, которые препятствуют их идентификации. Об этом ИА «В городе N» сообщили в пресс-службе мэрии.

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Решение о патрулировании приняла компания-концессионер платных парковок, организовав своими силами инспектирование. Специалисты во время ежедневных рейдов в разных районах города убирают приспособления, которые используются для полного или частичного сокрытия номеров. Эти действия сопровождаются обязательной видеофиксацией.

Ранее мы писали о том, что новые парковки появятся рядом с парком «Швейцария» в Нижнем Новгороде.

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