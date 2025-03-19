Volkswagen и Audi могут выпустить внедорожники на платформе Scout

В случае если проектам будет дан «зелёный свет», такие SUV немецких брендов появятся не раньше начала 2030-х. Их производство могут наладить на американском заводе концерна.

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О том, что Volkswagen решил возродить бренд Scout для американского рынка, стало известно в 2022 году, а презентация двух первых моделей марки прошла в конце октября 2024-го. Речь идёт о пикапе Terra и внедорожнике Traveler, которые предложат как в виде электромобилей, так и с plug-in гибридными силовыми установками типа range extender. Отметим, изначально предполагалось, что вернувшийся бренд будет полностью «зелёным», но ситуация на рынке внесла свои коррективы.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, новинки построены на оригинальной рамной платформе, в создании которой приняли участие инженеры австрийской компании Magna Steyr (в списке их проектов в том числе разработка рамного внедорожника Ineos Grenadier). Как сообщает Autocar, «тележка» Scout может лечь в основу двух новых внедорожников, которые будут выпускаться под марками Volkswagen и Audi.

По предварительным данным, Volkswagen может использовать рамную платформу Scout для выпуска серийного внедорожника, в основу которого может лечь концепт ID.Ruggdzz, который компания не демонстрировала широкой публике. Напомним, имя образовано от слова «rugged», что в переводе с английского означает «прочный», «надёжный». Ожидается, что такая новинка, в случае если проекту дадут «зелёный свет», сможет побороться за покупателей с внедорожником Land Rover Defender.

Напомним, о том, что у Volkswagen есть в планах выпуск большого электрического внедорожника, СМИ сообщали ещё в 2020-м. Тогда предполагалось, что соответствующая новинка может появиться в 2023 году. Однако после кадровых перестановок в VW планы изменились и проект был «отложен в стол». Теперь же, по данным британского издания, о нём вспомнили и решили пересмотреть, использовав уже имеющуюся в портфеле «тележку» Scout.

Сообщается, что рамной платформой заинтересовались и в Audi: в Autocar отметили, что марка изучает возможность выпуска собственного большого полноприводного внедорожника с 2023 года. Подробностей об этом потенциальном проекте пока нет. Ожидается, что в конкуренты такой модели Audi могут «записать» внедорожник Lexus LX.

Сейчас дилеры в США уже принимают предзаказы на пикап Scout Terra и внедорожник Traveler, однако их серийный выпуск будет налажен только в 2027 году. Напомним, для этого концерн решил построить новый завод в штате Южная Каролина, его производственные мощности будут рассчитаны на выпуск до 200 000 машин в год, так что, скорее всего, предполагаемые новинки VW и Audi пропишутся здесь же. Правда, подождать, скорее всего, придётся как минимум до начала 2030-х годов.

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Кстати, минувшей осенью сообщалось о том, что возрождённая марка Scout разрабатывает третью модель. Предполагается, что такая потенциальная новинка сможет побороться за клиентов на американском рынке с Ford Bronco и Jeep Wrangler.