В России сильно подешевели автомобили BAIC

Китайский автопроизводитель BAIC предоставил огромные скидки покупателям своих автомобилей в России, сообщают «Автоновости дня».

© Газета.Ru

Так, в частности, на среднеразмерный семейный кроссовер BAIC X7, который предлагается в единственной комплектации Comfort, действует специальная цена в размере 1,94 млн рублей — на 50 тыс. рублей ниже прежней.

Семейный кроссовер BAIC X75 стал доступен по цене от 2,49 млн рублей (-105 тыс. рублей). Внедорожник BAIC BJ40 в версии Flagship теперь доступен от 3,36 млн рублей — на 385 тыс. рублей дешевле.

По итогам февраля 2025 года Haval Jolion стал самым популярным кроссовером на российском автомобильном рынке. Всего было продано за последний месяц зимы 3,77 тыс. машин.

На втором месте находится Chery Tiggo 7 Pro Max, который в прошлом месяце выбрали 3,6 тыс. россиян. Третье место занимает Lada Niva Travel (2,77 тыс. ед.).

С 18 лет и без стажа: каршеринг стал ещё доступнее

Ранее россиянам рассказали, в каком случае снизятся цены на автомобили.