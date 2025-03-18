У Ford Explorer скоро появится внедорожная версия

Экстремальный вариант, который готовится пополнить «штатное» обновлённое семейство, придёт на смену исполнению Timberline.

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Американская компания Ford начала выпускать Explorer ещё в 1990 году, с тех пор модель успела пять раз сменить генерацию. Среднеразмерный кроссовер актуального шестого поколения дебютировал в 2019-м, а обновление модель, предназначенная для Штатов, пережила в начале февраля 2024 года. Теперь стало известно о том, что обновлённое семейство пополнится за счёт ещё одной версии – Ford Explorer Tremor.

На то, что компания готовится к выпуску внедорожного варианта посвежевшего кроссовера, намекнул генеральный директор Ford Джим Фарли. Он выложил тизер будущей новинки на своей официальной странице в соцсетях с подписью «Скоро появится. Новое пополнение в семействе Tremor». Глава компании пока не рассказал никаких подробностей о будущей экстремальной модификации Explorer.

На тизере запечатлена часть кормы с обновлённым задним бампером с серебристыми вставками, новым фонарём, надписью с названием модели, которая выполнена в виде объёмных букв, а также с шильдиком с наименованием версии – Tremor (жёлтые буквы с глянцевой чёрной окантовкой). Презентация внедорожной версии состоится позже, когда именно, Джим Фарли не уточнил.

Ford Explorer Tremor придёт на смену дореформенной версии с прибавкой Timberline. Ожидается, что внедорожная модификация будет отличаться от обычного актуального кроссовера за счёт перенастроенной подвески, увеличенного дорожного просвета, комплекта «вездеходных» шин, специальные накладки и дополнительный ездовой режим для передвижения по бездорожью.

Экстерьер и интерьер может получить декор жёлтого цвета. В салоне новинки, как и у нынешнего стандартного Ford Explorer будут виртуальный щиток приборов диагональю 12,3 дюйма, а также центральный горизонтальный тачскрин информационно-развлекательной системы на 13,2 дюйма с интегрированными сервисами Google (включая Google Maps) и различными развлекательными приложениями.

Какой окажется техника Ford Explorer Tremor, станет известно позднее. Напомним, в гамму актуального Explorer входят два бензиновых мотора семейства EcoBoost. Роль «младшего» исполняет турбочетвёрка объёмом 2,3 литра, её отдача равна 304 л.с., а максимальный крутящий момент – 420 Нм. «Старшим» стал 3,0-литровый V6 мощностью 406 л.с. (563 Нм). В пару обоим двигателям предлагается только десятиступенчатый гидромеханический автомат. Привод по умолчанию задний, а полный доступен за доплату.

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Пока нет информации и о ценнике будущего Explorer Tremor. Стоимость актуального «обычного» Ford Explorer на американском рынке стартует с отметки 39 855 долларов (эквивалентно примерно 3,25 млн рублей по текущему курсу), а за топовую версию с прибавкой ST к названию просят не менее 54 260 долларов (около 4,42 млн рублей).