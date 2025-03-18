Porsche выпустила обновленную линейку велосипедов eBike

Версия eBike Sport получила компоненты от модели Cross и стала больше приспособлена для поездок по пересеченной местности. В палитре появились новые оттенки — в том числе из автомобильного каталога Porsche. Цена eBike Sport 2025 — 10 920 долларов, или 890 тысяч рублей.

© Motor.ru

В преддверии начала велосезона Porsche представила обновленную линейку велосипедов eBike, в которую входят двухподвесы с трейловой геометрией и топовой навеской. Их по-прежнему собирают на углепластиковой раме, разработанной Studio F. A. Porsche совместно с немецкой компанией Rotwild. Но теперь городские eBike Sport больше подходят для пересеченной местности. Им добавили трейловую вилку Fox Float 34 Performance Elite с ходом 120 миллиметров, жесткий углепластиковый вынос руля и новую светотехнику.

© Porsche

Заодно «спорту» достался 12-скоростной электронный задний переключатель Shimano XT Di2 и гидравлические тормоза Magura MT7. Кроме того, с этого года eBike Sport оснащают пятиспицевыми углепластиковыми колесами Xentis Mount-X и красят в бежевый цвет. В приводе тем временем используется проверенный электромотор Shimano EP801 с крутящим моментом 85 Нм. Емкость тяговой батареи зависит от ростовки и составляет 504 либо 630 ватт-часов.

© Porsche

Не обошли стороной и модели Cross. В палитру eBike Cross Performance EXC добавили пять новых цветов из каталога Porsche.

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К примеру, колер Provence был представлен одновременно со «вторым» Macan, а в Purplesky Metallic красят Taycan Turbo GT. Версиям eBike Cross и eBike Cross Performance тоже есть чем похвастать — их можно заказать в цветах болида Porsche 99X Electric сезона 2025 года. Для eBike Cross это Dark Blue Metallic, для Cross Performance — Light Blue Metallic.