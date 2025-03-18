Ford GT первого поколения превратили в современный гиперкар

Компания Lynx Motors и Graham Rahal Performance анонсировали планы по выпуску дорожной версии гоночного автомобиля Ford Matech Concepts GT1, участвующего в гонке Ле-Мана.

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История этой модели немного сложная: компания Matech Concepts обанкротилась, и Lynx приобрела её активы. Сейчас они собираются превратить модель первого поколения в привлекательный гиперкар.

Lynx не раскрыла много деталей, но намекнула, что дорожная версия будет иметь более широкую колею, карбоновый кузов и аэродинамические улучшения. Судя по изображениям, можно ожидать выраженный передний сплиттер, канарды и внушительное антикрыло.

Менее известна информация о салоне, но один из рендеров показывает обновлённый интерьер с новым рулём и, вероятно, беспроводной зарядкой для смартфонов. Также видна двухцветная обивка и отделка из карбона.

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В общей сложности планируется выпустить 28 единиц в Зионсвилле, штат Индиана, на производственных мощностях Graham Rahal Performance. Каждая модель будет оснащена шестиступенчатой механической коробкой передач от Ricardo, а также нагнетателем V8, который будет развивать более 1200 л.с. (895 кВт).