Компания Audi, переживающая кризис вместе с материнским концерном Volkswagen, объявила о новой программе сокращений, которая позволит ей сэкономить около одного миллиарда евро в год в условиях рыночной нестабильности, при этом Audi инвестирует 8 млрд евро в обновление своих основных заводов в Германии — в Ингольштадте и Неккарзульме.

О грядущей новой волне сокращений в Audi стало известно ещё в ноябре прошлого года, а вчера немецкая компания объявила о ней официально, используя эвфемизм «социально ответственная корректировка рабочей силы». С 2019 года Audi уже сократила порядка 9500 сотрудников на производстве, последней крупной утратой стал завод в Брюсселе, закрытый 28 февраля этого года. Новая волна сокращений коснётся 7500 человек и растянется до 2029 года, затронет она в основном непроизводственных сотрудников, работающих в сфере администрирования, и удалёнщиков — будет сделан акцент на присутствии на рабочем месте и живом общении с коллегами.

Между тем сохранившимся на текущий момент рабочим на производстве в Германии руководство Audi гарантирует защиту от сокращений до конца 2033 года. В развитие головных заводов в Ингольштадте и Неккарзульме планируется инвестировать 8 млрд евро с целью повышения их гибкости и эффективности, в том числе за счёт применения искусственного интеллекта. На заводе в Ингольштадте, который сейчас производит Audi Q2, A3, A4, A5 и Q6 e-tron, в ближайшие годы пропишется некий электромобиль начального уровня, подробностей о котором пока нет. Завод в Неккарзульме, выпускающий сегодня Audi A4, A5 Cabriolet, A6, A7, A8 и e-tron GT, тоже, скорее всего, получит ещё одну модель — окончательного решения по ней пока не принято.

Плачевную ситуацию с продажами Audi мы освещали в отдельной заметке, здесь лишь повторим, что Audi сейчас не вытягивает конкурентную борьбу с BMW и Mercedes-Benz, в связи с чем будет постепенно переходить из премиум-сегмента в лакшери-сегмент, где выше прибыль с каждой проданной машины и не нужно гнаться за большими тиражами. Отдельно в Китае в прошлом году совместно с SAIC был запущен электромобильный суббренд AUDI без четырех колец — предполагается, что его модели будут лучше соответствовать потребностям китайского рынка и продаваться лучше, чем настоящие, глобальные «электрички» Audi.

Сегодня Audi Group, в состав которой входят Bentley, Lamborghini и Ducati, опубликовала финансовый отчёт за 2024 год, из него следует, что операционная прибыль компании по сравнению с 2023 годом снизилась на 37,85% до 3,903 млрд евро, прибыль после налогообложения снизилась на 33,08% до 4,189 млрд евро.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Добавим, что в конце 2024 года компания Volkswagen (не путать с одноимённым концерном) объявила о намерении сократить 35 000 сотрудников, а в минувшем феврале Porsche инициировала вторую волну сокращений, после которой работу в общей сложности потеряют 4900 человек.