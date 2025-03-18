В России состоялась премьера новых пикапов Foton: авто сняли на фото

Компания "МБ Рус" (бывший российский офис Mercedes-Benz), являющаяся официальным дистрибьютором Foton в РФ, пополнила линейку своих машин на российском рынке двумя новыми пикапами - Foton Tunland V9 и V7. Их презентация состоялась в столице в рамках мероприятия, на которое был приглашен корреспондент "Российской газеты".

Как рассказала заместитель генерального директора АО "МБ РУС" Наталья Королева, старт продаж новинок запланирован на апрель этого года.

Foton является мировым производителем коммерческой техники с 1996 года. За почти 30 лет существования марки было произведено свыше 11 миллионов различных транспортных средств.

Оба пикапа имеют визуальное сходство с американскими внедорожниками Ford F-150 и Dodge Ram и построены на рамной платформе. При этом подвеска автомобилей различается. У младшей модели V7 она пружинная с гидроусилителем руля, а V9 имеет неразрезной задний мост, "многорычажку" спереди и ЭУР.

Под капотом новинок расположена силовая установка с "мягким гибридом" на базе двухлитрового турбодизеля мощностью 160 л.с. Он сочетается с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией марки ZF. Входящая в состав мотора 48-вольтовая система дает дополнительные 60-80 Нм крутящего момента. Оба пикапа имеют подключаемый полный привод с электрическими блокировками межколесных дифференциалов передних и задних мостов производства Borg Warner. Заявленная изначально, в случае с младшей версией, шестиступенчатая механическая КПП, по словам представителе компании, пока не сертифицирована.

Габаритные размеры обеих моделей идентичны - 5617 х 2090 х 1955 мм. Клиренс V7 составляет 210 мм, V9 - 240 мм. Максимальная разрешенная масса - 3055 кг, грузоподъемность - 725 кг. Размер грузового отсека 1577 х 1650 х 530 мм. Для более комфортного доступа сзади предусмотрена удобная выдвижная ступенька.

Машины будут предлагаться в единственной комплектации с тремя видами исполнения интерьера (синий, коричневый и бежевый) и восьмью цветами окраски кузова.

В базовое исполнение входят шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша (что является редкостью для авто с данным типом кузова), камера кругового обзора, мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 14,6 дюйма и поддержкой Apple CarPlay, штатный видеорегистратор, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль и другие ассистенты помощи при вождении. У V9 также есть память передних сидений и зеркал, вентиляция и подогрев передних сидений, а также подогрев заднего ряда.

Гарантия на оба пикапа составляет 3 года или 150 000 км.

Стоимость Foton V7 находится на отметке в 5 250 000 рублей, а V9 - в 5 550 000 рублей, что гораздо выше цен прямых конкурентов, таких как Sollers ST8, Great Wall Poer и JAC T9.

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