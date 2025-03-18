В России состоялась премьера новых пикапов Foton: авто сняли на фото

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Компания "МБ Рус" (бывший российский офис Mercedes-Benz), являющаяся официальным дистрибьютором Foton в РФ, пополнила линейку своих машин на российском рынке двумя новыми пикапами - Foton Tunland V9 и V7. Их презентация состоялась в столице в рамках мероприятия, на которое был приглашен корреспондент "Российской газеты".

В России состоялась премьера новых пикапов Foton: авто сняли на фото
© Российская Газета

Как рассказала заместитель генерального директора АО "МБ РУС" Наталья Королева, старт продаж новинок запланирован на апрель этого года.

Foton является мировым производителем коммерческой техники с 1996 года. За почти 30 лет существования марки было произведено свыше 11 миллионов различных транспортных средств.

Оба пикапа имеют визуальное сходство с американскими внедорожниками Ford F-150 и Dodge Ram и построены на рамной платформе. При этом подвеска автомобилей различается. У младшей модели V7 она пружинная с гидроусилителем руля, а V9 имеет неразрезной задний мост, "многорычажку" спереди и ЭУР.

Под капотом новинок расположена силовая установка с "мягким гибридом" на базе двухлитрового турбодизеля мощностью 160 л.с. Он сочетается с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией марки ZF. Входящая в состав мотора 48-вольтовая система дает дополнительные 60-80 Нм крутящего момента. Оба пикапа имеют подключаемый полный привод с электрическими блокировками межколесных дифференциалов передних и задних мостов производства Borg Warner. Заявленная изначально, в случае с младшей версией, шестиступенчатая механическая КПП, по словам представителе компании, пока не сертифицирована.

Габаритные размеры обеих моделей идентичны - 5617 х 2090 х 1955 мм. Клиренс V7 составляет 210 мм, V9 - 240 мм. Максимальная разрешенная масса - 3055 кг, грузоподъемность - 725 кг. Размер грузового отсека 1577 х 1650 х 530 мм. Для более комфортного доступа сзади предусмотрена удобная выдвижная ступенька.

Машины будут предлагаться в единственной комплектации с тремя видами исполнения интерьера (синий, коричневый и бежевый) и восьмью цветами окраски кузова.

В базовое исполнение входят шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша (что является редкостью для авто с данным типом кузова), камера кругового обзора, мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 14,6 дюйма и поддержкой Apple CarPlay, штатный видеорегистратор, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль и другие ассистенты помощи при вождении. У V9 также есть память передних сидений и зеркал, вентиляция и подогрев передних сидений, а также подогрев заднего ряда.

Гарантия на оба пикапа составляет 3 года или 150 000 км.

Стоимость Foton V7 находится на отметке в 5 250 000 рублей, а V9 - в 5 550 000 рублей, что гораздо выше цен прямых конкурентов, таких как Sollers ST8, Great Wall Poer и JAC T9.

Ранее "РГ" рассказала о том, что в РФ прошла презентация трех новых моделей марки GAC.

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