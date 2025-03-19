Сколько москвичей оштрафовано за парковку на газоне в 2025

В столичном департаменте транспорта сообщили, что с начала года на территории города зафиксировано 17 тысяч случаев парковки на газонах. В ведомстве напомнили, что из-за этого нарушения страдают зелёные насаждения — колёса автомобиля вредят почве и растениям, а также разносят пыль и грязь по улицам.

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Дептранс напомнил, что для граждан штраф за стоянку машин на газонах составляет 5 000 рублей, для юрлиц — 300 000 рублей.

Среди наиболее распространённых ошибок автомобилистов, из-за чего они получают «письма счастья», в ведомстве назвали парковку с наездом на бордюрный камень, наезд на газон даже одним колесом, также накажут за стоянку вплотную к кустарникам и деревьям и остановку на обочине рядом с парками, Кроме того, нельзя оставлять транспорт на уже повреждённых газонах.

«Призываем водителей не оставлять автомобиль на газонах, на земле и в непосредственной близости от деревьев. Из-за такой парковки страдают зелёные насаждения, а нарушители неизбежно получают штраф», — заявил глава департамента транспорт Максим Ликсутов.

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Ранее в Дептрансе Москвы подсчитали число эвакуированных с набережных машин в 2025. С начала года инспекторы МАДИ выявили на столичных набережных около 9,5 тысяч нарушителей правил парковки. Отмечается, что автомобилисты игнорируют дорожные знаки и оставляют свой транспорт в запрещённых местах и на тротуарах, что создаёт помехи пешеходам и другим участникам дорожного движения.