Выручка на российском авторынке установила антирекорд. Оборот с продаж легковых автомобилей за первые два месяца 2025 года составил 495 миллиардов рублей, подсчитали в «Автостат-Инфо». В январе производителям удалось заработать 264 миллиарда, а в январе — 231 миллиард, что стало самым низким показателем за последний год. Для сравнения: за те же месяцы минувшего года выручка составила 568 миллиардов рублей.

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Лидирует по объему выручки по-прежнему отечественная Lada. Однако и ее оборот в феврале снизился с январских 36,5 миллиарда до 32,7 миллиарда рублей. Среди иностранных компаний первенство удерживает Haval с выручкой 27,5 миллиарда в феврале (33,8 миллиарда в январе).

Также в пятерку лидеров вошли Chery (23,8 миллиарда), Geely (18,4 миллиарда) и Changan (12,5 миллиарда). Результаты всех оказались ниже январских.

Что касается моделей, то больше всего денег принесла Lada Vesta — 12,7 миллиарда рублей. Снижение по сравнению с январем незначительное относительно общего оборота — 100 миллионов. На втором месте расположился кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max с 11 миллиардами рублей (12,2 миллиарда в январе), на третьем — Lada Granta с 10,1 миллиарда рублей (12,1 миллиарда месяцем ранее).

Haval заработал на Jolion 9,9 миллиарда, а Geely на Monjaro — 8,6 миллиарда рублей.

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Параллельно с сокращением авторынка падают и объемы импорта машин в Россию. Однако дело не только в затоваривании складов: заводы за последний год заметно нарастили объемы производства, «прописав» на своих конвейерах ряд иномарок. Следовательно, возить их из-за рубежа уже нет смысла.