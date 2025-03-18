Премиальный бренд LiXiang будет официально представлен в России

Li Auto официально выходит на российский рынок с моделями LiXiang. До сих пор автомобили Li Auto продаются в нашей стране по «серым» схемам. Тем временем за три года «параллельного» присутствия в России машины были куплены 50 тысяч раз.

Дефицит оригинальных запчастей и отсутствие полноценного гарантийного обслуживания стало одной из причин официального появления Li Auto на российском рынке в сотрудничестве с Sinomotive Mobility, которая была зарегистрирована в январе 2025 года в Гонконге. Вероятно, это было сделано ради полноценного появления LiXiang в России.

Информации о том, какие модели Li Auto будут представлены в России и когда это случится, нет. Но раз дистрибьютор приступил к переговорам с потенциальными партнёрами-дилерами, можно предположить, что марка появится в России или в конце этого года или в начале следующего.

Накануне стало известно, что в России стартуют официальные продажи гибридов и электрокаров Zeekr. Дистрибьютор марки — компания Sinomach Auto, которая сейчас предлагает автомобили марок Oting и Rox.