Импорт легковых машин в Россию сократился вдвое

В России резко сократился импорт автомобилей. За январь и февраль 2025 года в страну ввезли в общей сложности только 86 тысяч легковушек, рассказал в своем Telegram-канале директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По сравнению с январем-февралем минувшего года показатель снизился на 49 процентов: тогда было импортировано 168 тысяч автомобилей.

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Что касается новых машин, то здесь сокращение еще более заметное — на 62 процента, до 48,1 тысячи единиц. С подержанными автомобилями ситуация лучше: падение составило 12 процентов, до 37,9 тысячи.

Целиков отмечает, что основных причин снижения объемов импорта две. Во-первых, в начале года продажи существенно просели, что привело к затовариванию — так что дилеры стараются продать уже ввезенные автомобили.

По их прогнозам, из-за амбициозных планов продаж на складах в 2025 году окажутся около 250 тысяч «лишних» машин китайских брендов. Вместе с оставшимися с прошлого года общий объем может достичь беспрецедентных 750 тысяч штук.

Во-вторых, растет местное производство. Под конец прошлого года сообщалось, что выпуск автомобилей увеличился на четверть. Заводы наращивают темпы, и все больше площадок возвращается к работе. В прошлом году заработали предприятия в Калужской области, где собирают Chery, Haval и Citroen. В конце января 2025-го под Липецком «прописались» Voyah, а на днях Haval запустил производство H7 под Тулой.