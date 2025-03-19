В Тольятти построят производство генераторов для автомобилей

Более 560 млн рублей предоставит федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) на создание производства автомобильных генераторов для АвтоВАЗа. Производство разместится в Тольятти. Средства пойдут на создание в Тольятти производства автомобильных генераторов Lada Vesta, Granta и Largus.

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Инициатором строительства нового автокомпонентного завода выступает российская компания "Автоприбор Искра". Общие инвестиции в проект превысят 760 млн рублей.

"Создание еще одного современного, высокотехнологичного производства - это рабочие места для жителей Тольятти с достойной оплатой и комфортными условиями труда, налоги на развитие социальной сферы, локализация производства и еще один шаг к технологической независимости нашей страны", - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На средства займа компания приобретет и запустит сборочные линии для производства роторов, статоров, линии финальной сборки генераторов, а также оборудование для тестирования и контроля качества продукции.

"Заем ФРП позволит создать современное в России производство генераторов с точки зрения автоматизации процессов. Это обеспечит высокий уровень точности и качества сборки, соответственно, и высокий уровень надежности отечественного генератора. Мы сможем создать высокотехнологичные рабочие места и на этой базе продолжим работу по последующей локализации шестифазных генераторов с повышенной удельной мощностью до 78%", - прокомментировал исполнительный директор "НПК Автоприбор Искра" Илья Рябинин.

Он также подчеркнул, что впервые для локального производства в генераторе будут применены диоды с улучшенными характеристиками, щеточный узел с высокой износостойкостью и шкив с обгонной муфтой. Такие технологические решения позволят конкурировать с самыми современными импортными изделиями.

После выхода на полную мощность компания намерена поставлять автопроизводителю до 480 тыс. генераторов в год.

Как ранее заявлял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, в 2024 году тольяттинский автозавод выпустил 525 тысяч автомобилей и сегодня команда региона работает над укреплением позиций автопрома.

Новое изделие уже прошло необходимые испытания, в том числе на площадке автозавода. Генератор соответствует всем требованиям производителя.

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Отметим, в Самарской области всестороннюю поддержку инвесторам в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.