На новой Mazda CX-5 дебютирует двигатель Skyactiv-Z

Он станет частью стратегии бережливого использования активов и позволит уложиться в экологические нормы Евро-7. Помимо двигателя, Mazda анонсировала мультирешения в области электрификации, снижение производственных расходов и значительное повышение производительности.

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Компания Mazda представила новый план развития Lean Asset Strategy (Стратегия бережливого использования активов), который, как ожидается, позволит ей остаться на плаву в эпоху турбулентности. План предусматривает трёхкратное повышение производительности без привлечения дополнительных ресурсов, сокращение инвестиций в электрификацию с 2 до 1,5 миллиарда иен, а также существенное снижение капитальных вложений — в основном благодаря сборке электрокаров и топливных машин на одной линии.

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Японцы хотят продвигать разные типы силовых установок, что позволит гибко реагировать на меняющиеся потребности. Очередной электрокар, но уже на собственной платформе, появится у «Мазды» в 2027 году, и расходы на его разработку, благодаря разделению издержек, будут ниже на 40%. На вторую фазу электрификации (2025—2027) запланирован и выпуск нового CX-5, который первым получит двигатель Skyactiv-Z.

Четырёхцилиндровый агрегат 2.5 интересен в первую очередь высоким термическим КПД и способностью сохранять его в более широком диапазоне оборотов и мгновенных значений компрессии.

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Как сэкономить на ОСАГО

По сути, это будет дальнейшее развитие Skyactiv-X, но без необходимости поиска компромисса между мощностью и топливной эффективностью. Двигатель якобы позволит при сопоставимой отдаче уложиться в экологические нормы Евро-7, причём на CX-5 агрегат станет частью гибридной установки. Со временем применённые на Skyactiv-Z технологии сгорания адаптируют к рядным «шестёркам» Skyactiv-G/D и роторным e-Skyactiv R-EV, хотя в целом линейка силовых агрегатов «Мазды» в ближайшие годы сократится вдвое, а управляющий софт будет серьёзно унифицирован.