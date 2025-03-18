GAC собирается наладить производство машин в России

Руководитель развития продаж «GAC Motor Россия» Павел Никифоров сообщил, что китайская компания ведёт переговоры с несколькими локальными производителями и находится в стадии обсуждения площадки.

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«По срокам сказать не смогу, но российский рынок для GAC в приоритете — в прошлом году он стал лидером по объёму продаж среди рынков вне Китая. Все ресурсы, интересы и приоритеты выстроены в пользу российского рынка», — заявил Никифоров.

О том, какие модели могут собирать в нашей стране, российский представитель бренда сказал, что «есть запросы со стороны продаж и планы со стороны головного офиса». Возможно, это будет кроссовер GAC GS4. Раньше в этом сегменте была представлена модель Toyota RAV4, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что в России будет официально представлен премиальный бренд LiXiang. До сих пор автомобили Li Auto продаются в нашей стране по «серым» схемам. Тем временем за три года «параллельного» присутствия в России машины были куплены 50 тысяч раз. Информации о том, какие модели Li Auto будут представлены в России и когда это случится, пока нет.