Tesla Cybertrack превратили в автодом с видеопроектором

Модификацией батарейной модели занялись инженеры американской фирмы Space Camper. Специалисты разработали модульную надстройку для кузова «Кибертрак». В результате инженеры переоборудовали пикап в полноценный дом на колесах, внутри которого разместили спальные места, душ и видеопроектор для просмотра фильмов. Минимальная стоимость доработок составляет 6385 долларов (около 550 тысяч рублей).

© Motor.ru

Надстройка Cap, масса которой составляет 77 килограммов, видоизменяет силуэт электропикапа, увеличивая его высоту на 13 сантиметров. При этом расстояние между полом грузовой платформы и модифицированной крышей составляет около метра. Все эти модернизации привели к тому, что запас хода Cybertruck снизился на 4—9% в зависимости от условий эксплуатации.

© Space Camper

По словам разработчиков, надстройка выдерживает около 300 килограммов нагрузки, поэтому Cap подходит для установки автомобильных палаток. При этом компания предлагает за доплату оборудовать Cybertrack подъёмным верхом с тентом. Кроме того, в пакет доработок входит спальный матраc, системы хранения для вещей, а также походный душ и портативный видеопроектор.

Минимальная стоимость переоборудования Tesla Cybertrack в дом на колесах составляет 6385 долларов (примерно 550 тысяч рублей по текущему курсу).

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