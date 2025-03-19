Tesla Cybertrack превратили в автодом с видеопроектором за полмиллиона рублей
Модификацией батарейной модели занялись инженеры американской фирмы Space Camper. Специалисты разработали модульную надстройку для кузова «Кибертрак». В результате инженеры переоборудовали пикап в полноценный дом на колесах, внутри которого разместили спальные места, душ и видеопроектор для просмотра фильмов. Минимальная стоимость доработок составляет 6385 долларов (около 550 тысяч рублей).
Надстройка Cap, масса которой составляет 77 килограммов, видоизменяет силуэт электропикапа, увеличивая его высоту на 13 сантиметров. При этом расстояние между полом грузовой платформы и модифицированной крышей составляет около метра. Все эти модернизации привели к тому, что запас хода Cybertruck снизился на 4—9% в зависимости от условий эксплуатации.
По словам разработчиков, надстройка выдерживает около 300 килограммов нагрузки, поэтому Cap подходит для установки автомобильных палаток. При этом компания предлагает за доплату оборудовать Cybertrack подъёмным верхом с тентом. Кроме того, в пакет доработок входит спальный матраc, системы хранения для вещей, а также походный душ и портативный видеопроектор.
Минимальная стоимость переоборудования Tesla Cybertrack в дом на колесах составляет 6385 долларов (примерно 550 тысяч рублей по текущему курсу).
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