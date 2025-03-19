Mercedes-Benz A-Class официально отправляют в отставку

Модель исключат из линейки, когда завершится жизненный цикл актуального поколения, сказал технический директор Mercedes-Benz Маркус Шефер. Это следствие упрощения компактной линейки. В ней оставят только четыре наиболее маржинальные модели: CLA, GLA, GLB и g-Class — маленький аналог Gelandewagen, для которого придется разрабатывать новую платформу.

© Motor.ru

A-Class популярен в Европе, но за ее пределами, включая важные рынки Китая и США, хэтчбек продается хуже. Там больше интереса вызывают седаны и кроссоверы, поэтому под нож пустят все семейство A-Class и компактвэн B-Class.

Таким образом, в компактной линейке останется новый CLA в кузовах седан и шутинг-брейк, а также следующие поколения GLA и GLB. В эти два семейства интегрируют провалившиеся на рынке электрокары EQA и EQB.

Особняком будет стоять g-Class, или «бэби-Гелик». Он, в отличие от других компактных Mercedes, будет базироваться не на платформе MMA, как ожидалось. Эта «тележка» не годится для внедорожников, сказал Шефер: она не позволит установить колеса нужного диаметра и обеспечить клиренс, достойный Gelandewagen, — даже маленького.

С 18 лет и без стажа: каршеринг стал ещё доступнее

Вместе с тем Шефер подтвердил, что g-Class получит «квадратный» дизайн, как у старшего SUV, и будет выглядеть как его мини-версия. Новая линейка «начальных» Mercedes-Benz предположительно будет сформирована в ближайшие пару лет.