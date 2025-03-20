Audi не планирует отказываться от ДВС

Немецкая марка намерена оставить в своей линейке автомобили с двигателями внутреннего сгорания и после 2032 года.

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Когда большинство крупных производителей объявляли о своих планах по тотальному «озеленению», компания Audi (входит в состав немецкого концерна Volkswagen) не отставала. Согласно изначальному плану, выпуск последней новинки, оснащённой двигателем внутреннего сгорания, должен был стартовать в 2026 году, а полный отказ от машин с ДВС был намечен на 2032 год. Однако теперь эту стратегию пришлось пересмотреть.

В ходе прошедшей недавно пресс-конференции генеральный директор Audi Гернот Деллнер рассказал об обновлённой стратегии марки, которая предполагает дальнейшую разработку и выпуск не только новых полностью электрических моделей, «но и новое поколение автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и подключаемых гибридов». Это значит, что Audi продолжит предлагать автомобили с ДВС в том числе и после 2032 года.

Ранее предполагалось, что последней моделью Audi с ДВС станет кроссовер Q7 следующего поколения. Ожидается, что презентация пройдёт во второй половине текущего года, а до дилеров этот SUV доберётся в начале 2026-го. Ранее Kolesa.ru публиковал шпионские снимки прототипа в ходе дорожных испытаний, а также рендеры будущей новинки, подготовленные нашим дизайнером Никитой Чуйко.

В Audi отметили, что 2025 год будет для компании сложным. Гернот Деллнер напомнил, что в начале этого месяца марка презентовала новый «углеводородный» универсал A6 Avant, в основе которого лежит платформа PPC (Premium Platform Combustion). Кроме того, он отметил, что летом пройдёт премьера кроссовера Q3, а 25 марта состоится дебют plug-in гибридного Audi A5. По словам гендиректора, к концу текущего года производитель в общей сложности выпустит десять новинок с PHEV-установками.

Ещё в компании отметили, что намерены «участвовать в росте рынка электромобилей» в Поднебесной, поэтому ещё в прошлом году приняли решение «расширить продуктовую стратегию с двумя китайскими партнёрами», с которыми у Ауди есть совместные предприятия – FAW и SAIC. А в Северной Америке марка пообещала к концу следующего года запустить десять новых моделей. Сейчас компания ещё рассматривает «различные варианты дополнительной локализации» в Штатах (вероятно, чтобы уменьшить влияние высоких пошлин).

Несмотря на то, что автомобили с ДВС не только не уйдут, но и получат свою долю инвестиций, в компании не забывают и об электромобилях. Как сообщает Autocar, марка занимается разработкой новой модели, которая займёт место электрокара начального уровня. Гернот Деллнер подтвердил изданию, что в следующем году компания завершит производство A1 и Q2. Отметим, по данным Jato Dynimics, за прошлый год кроха Audi A1 разошлась в Европе тиражом 56 239 экземпляров, что на 17% меньше, чем годом ранее; а продажи Q2 составили 54 605 шт. (на 10% меньше).

В иерархии бренда новая «электричка» окажется на ступеньку ниже Audi Q4 e-tron. Ожидается, что она станет альтернативой хэтчбеку A3 и кроссоверу Q3. Согласно плану, производство «зелёной» новинки начнётся в следующем году на заводе в Ингольштадте (Германия). Скорее всего, в основу этого электромобиля ляжет фольксвагеновская платформа MEB. По данным британского издания, стартовый ценник электрокара начального уровня Audi может составить примерно 30 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 35,8 тыс. евро (или 3,32 млн рублей) по текущему курсу.

Как сэкономить на ОСАГО

Напомним, недавно стало известно о том, что Audi намерена в период до 2029 года сократить 7,5 тыс. сотрудников на фоне падения прибыли и продаж.