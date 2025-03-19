В России стремительно растут продажи мототранспорта

Объём реализации мотоциклов за вторую неделю марта взлетели на 150%. Если в феврале среднее значение продаж было чуть выше 200 единиц в неделю, то за первую неделю марта показатель увеличился до 354 единиц. Но за вторую он увеличился до 886 единиц.

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По словам автоэксперта Сергея Целикова, такой резкий рост спроса на мотоциклы в предыдущие годы начинался только в апреле.

С начала 2025 года в России продано уже 2 876 мотоциклов, что на 46% больше аналогичного периода прошлого года. Более четверти мотоциклов (27,8%) от общего объёма реализовано в Москве и Московской области, в Краснодарском крае — 9,1%, в Санкт-Петербурге — 4,6%, в Свердловской области — 3,1%. В Крыму, Ростовской области, ДНР, в Ставрополье и Воронежской области доля продаж составила от 2% до 2,8%.

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Ранее страховщики перечислили мотоциклы, которые чаще всего попадают в ДТП в России. Число аварий, произошедших по вине мотоциклистов, за год увеличилось в 1,8 раза. Самым аварийноопасным регионом страны по количеству дорожных происшествий с участием мототранспорта стал Краснодарский край (19%). Также в антирейтинге отметились Новосибирская область (7%), Москва (5,6%), Нижегородская (5,6%) и Иркутская области (3,7%).