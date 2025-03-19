В Alfa Romeo подтвердили, что у Giulia и Stelvio будут версии с ДВС

Ранее предполагалось, что уже к 2027 году итальянский бренд полностью перейдёт на электромобили, однако планы пришлось пересмотреть.

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Ситуация на глобальном авторынке заставила многих производителей пересмотреть стратегии развития, разработанные несколько лет назад. Дело в том, что объёмы продаж полностью электрических моделей оказались не столь высоки, как рассчитывали компании. Ранее СМИ уже сообщали о том, что тенденция не обошла стороной и Alfa Romeo, а теперь информацию об изменениях в планах подтвердил и нынешний глава итальянской марки Санто Фичили.

Изначально предполагалось, что входящий в состав автогиганта Stellantis бренд Alfa Romeo станет полностью «зелёным» уже к 2027 году. В компании ранее сообщали о том, что у находящихся в разработке Giulia и Stelvio нового поколения будет только электрическая «начинка». Теперь генеральный директор марки Санто Фичили сообщил о том, что Giulia и Stelvio следующей генерации, в основу которых ляжет «мультиэнергетическая» платформа STLA Large, получат не только полностью электрические версии, но и гибридные модификации с двигателями внутреннего сгорания.

Известно, что первым дебютирует новый кроссовер Alfa Romeo Stelvio, его премьера намечена на конец 2025 года (в конце прошлого года был опубликован первый тизер паркетника), а продажи начнутся в 2026-м. Седан Giulia, по плану, дебютирует и выйдет на рынок позже, точные сроки в компании пока не сообщили. Санто Фичили также отметил, что оба автомобиля будут выпускаться в Италии.

Напомним, платформа STLA Large роднит будущие новинки Alfa Romeo с Dodge Charger (американский бренд тоже принадлежит Stellantis). Отметим, на американский рынок уже вышла «электричка», а бензиновый Charger доберётся до дилеров в Штатах к лету 2025-го. Пока что глава Alfa Romeo упомянул только гибридные установки в качестве альтернативы полностью электрическим, но не исключено, что у новых Giulia и Stelvio могут появиться и чисто бензиновые варианты.

Так, под капотом грядущего Dodge Charger располагается 3,0-литровая рядная битурбошестёрка Hurricane в двух вариантах мощности – либо 426 л.с. (максимальный крутящий момент – 637 Нм), либо 558 л.с. (746 Нм). Модель имеет стандартный полный привод, а в пару к мотору предлагается восьмиступенчатая гидромеханическая автоматическая коробка передач.

Ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что Giulia может получить не только новый дизайн, но и новый тип кузова. Предполагается, что в новом поколении модель может оказаться «приподнятым» лифтбеком и, возможно, станет флагманом линейки Citroën C5 X, Peugeot 408 и DS N°8 (все три французские марки принадлежат автогиганту Stellantis).

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Напомним, в начале текущего года стало известно о том, что марка Alfa Romeo подготовила спецверсию сразу для трёх своих актуальных моделей – Tonale, Stelvio и Giulia. Особенному исполнению дали собственное название – Intensa. Отличить их можно по чёрно-золотым колёсным дискам, бронзовым элементам в салоне, пересмотренной палитре кузова, при этом техника у таких машин стандартная.