Финальная Toyota GR Supra оказалась дороже Porsche 911

Прощальную Toyota GR Supra оценили дороже начального Porsche 911 Carrera. Спорткар в версии A90 Final Edition выйдет лимитированным тиражом. Он получил компоненты подвески от гоночной GR Supra GT4, улучшенную аэродинамику, тормоза, а также обитый алькантарой салон. Тираж — 300 экземпляров, которые разделят поровну между Европой и Японией.

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Представленную в прошлом году Toyota GR Supra A90 Final Edition начали продавать в Германии по цене от 142 800 евро. Есть варианты и подороже, но это будет совсем не гражданская машина. Для сравнения: обычая «Супра» с трехлитровым двигателем стоит от 73 250 евро, а за 129 тысяч можно купить Porsche 911 в начальной версии Carrera. Почему GR Supra A90 Final Edition такая дорогая, понятно. Во-первых, статус прощальной. Во-вторых, недоступный другим исполнениям список оснащения.

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Отдача «шестерки» на спорткупе увеличена с 387 сил и 500 Нм до 435 сил и 570 Нм. Вместо штатного выпуска стоит магистраль Akrapovič, тормоза — Brembo, с перфорированными дисками и стальными шлангами. В подвеске использованы регулируемые амортизаторы KW от гоночной GR Supra GT4 с 12 уровнями сжатия и 16 отбоя, а в салоне установлены кресла-ковши Recaro Podium CF. Всего планируется выпустить 150 экземпляров спорткара (плюс ещё 150 для Японии), все — с шестиступенчатой «механикой».

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Если сравнивать с Porsche 911 Carrera, то GR Supra A90 Final Edition, конечно, мощнее, но при этом немного проигрывает в разгоне до ста: 4,3 секунды против 4,1 у «Порше». Максимальная скорость у немца тоже выше — 294 километра в час вместо 275. Родственный «Супре» BMW Z4 в версии M40i (340 л.с., 500 Нм) ускоряется до первой «сотни» за 4,5 секунды при «максималке» 250 километров в час. Но и стоит заметно дешевле — от 70 200 евро.