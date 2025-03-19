Автопроизводители призвали Трампа ускорить внедрение беспилотных авто

Крупные автопроизводители и технологические компании обратились к администрации Дональда Трампа с призывом ускорить внедрение беспилотных автомобилей. В своем письме они отметили, что действующие регуляторные барьеры тормозят развитие технологии и мешают ее широкому распространению.

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Среди подписантов обращения — Альянс автомобильных инноваций (Alliance For Automotive Innovation), который объединяет ведущие мировые автопроизводители, а также Ассоциация потребительских технологий (Consumer Technology Association) и Ассоциация индустрии автономного транспорта (Autonomous Vehicle Industry Association). Компании призвали министра транспорта США Шона Даффи как можно быстрее ввести национальную систему требований к беспилотным автомобилям и закрепить за федеральным правительством роль основного регулятора в этой сфере.

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По мнению участников отрасли, отсутствие единого подхода мешает внедрению беспилотников на дорогах, поскольку отдельные штаты вводят разные требования к автономному транспорту. В письме также подчеркивается, что промедление США с разработкой «разумной политики» в отношении беспилотных автомобилей может привести к потере лидерства в этой ключевой отрасли в пользу Китая.