Объявлены финалисты премии «Всемирный автомобиль года»

Этот сезон конкурса World Car of the Year стартовал осенью 2024 года, в январе опубликовали шорт-листы, а теперь стало известно, какие машины вышли в финал. За победу в главной номинации поборются BMW X3, Hyundai Inster/Casper Electric и Kia EV3. Примечательно, что в прошлом году в финал вышли эти же марки — BMW, Hyundai и Kia, но с другими моделями. Тогда автомобилем года признали Kia EV9, причем сразу в двух номинациях — основной и «Электрокар года».

© Motor.ru

Модели, претендующие на звание «Всемирного автомобиля года» в этом сезоне, должны соответствовать определенным требованиям. Во-первых, они должны быть официально представлены как минимум на двух континентах и на двух основных рынках (Китай, Европа, Индия, Япония, Корея, Латинская Америка или США). Во-вторых, годовой объем их производства должен быть не меньше 10 тысяч экземпляров. В-третьих, они должны стоить ниже уровня автомобилей класса люкс.

Есть и сопутствующие номинации, это «Городской автомобиль», «Премиальный автомобиль», «Спорткар года», «Электрокар года» и «Лучший дизайн», и в этих категориях годовой тираж машин может быть меньше 10 тысяч. Победителей выбирает экспертное жюри, в состав которого входят около сотни автомобильных журналистов из 30 стран, включая Россию.

Тройки финалистов в дополнительных категориях выглядят следующим образом. За звание «Городской автомобиль года» сразятся BYD Seagull/Dolphin Mini, Hyundai Inster / Casper Electric и MINI Cooper Electric — из списка выбыли Cooper и Suzuki Swift. Электрокаром года может стать Hyundai Inster / Casper Electric, Kia EV3 или Porsche Macan Electric, а вот Volkswagen ID. Buzz и Volvo EX90 в финал не вышли.

В премиальном сегменте в тройке сразу две модели Porsche, это Macan и Panamera, а также Volvo EX90, выбыли же Lexus GX и Volkswagen ID. Buzz. В категории «Спорткар года» представлены BMW M5, Porsche 911 Carrera GTS и Taycan Turbo GT (в финал не прошли Bentley Continental GT Speed и Ford Mustang). Наконец, на награду за «Лучший дизайн» претендуют Kia EV3, Toyota Land Cruiser/LC 250/LC Prado и Volkswagen ID. Buzz. В выбывших — Baojun Yunduo/Cloud и MINI Cooper.

Можно ли использовать масло 5W-40 вместо 5W-30

Итоги подведут 16 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.