Всемирный автомобиль года: объявлены финалисты

Motor.ru

Этот сезон конкурса World Car of the Year стартовал осенью 2024 года, в январе опубликовали шорт-листы, а теперь стало известно, какие машины вышли в финал. За победу в главной номинации поборются BMW X3, Hyundai Inster/Casper Electric и Kia EV3. Примечательно, что в прошлом году в финал вышли эти же марки — BMW, Hyundai и Kia, но с другими моделями. Тогда автомобилем года признали Kia EV9, причем сразу в двух номинациях — основной и «Электрокар года».

Объявлены финалисты премии «Всемирный автомобиль года»
© Motor.ru

Модели, претендующие на звание «Всемирного автомобиля года» в этом сезоне, должны соответствовать определенным требованиям. Во-первых, они должны быть официально представлены как минимум на двух континентах и на двух основных рынках (Китай, Европа, Индия, Япония, Корея, Латинская Америка или США). Во-вторых, годовой объем их производства должен быть не меньше 10 тысяч экземпляров. В-третьих, они должны стоить ниже уровня автомобилей класса люкс.

Есть и сопутствующие номинации, это «Городской автомобиль», «Премиальный автомобиль», «Спорткар года», «Электрокар года» и «Лучший дизайн», и в этих категориях годовой тираж машин может быть меньше 10 тысяч. Победителей выбирает экспертное жюри, в состав которого входят около сотни автомобильных журналистов из 30 стран, включая Россию.

Тройки финалистов в дополнительных категориях выглядят следующим образом. За звание «Городской автомобиль года» сразятся BYD Seagull/Dolphin Mini, Hyundai Inster / Casper Electric и MINI Cooper Electric — из списка выбыли Cooper и Suzuki Swift. Электрокаром года может стать Hyundai Inster / Casper Electric, Kia EV3 или Porsche Macan Electric, а вот Volkswagen ID. Buzz и Volvo EX90 в финал не вышли.

В премиальном сегменте в тройке сразу две модели Porsche, это Macan и Panamera, а также Volvo EX90, выбыли же Lexus GX и Volkswagen ID. Buzz. В категории «Спорткар года» представлены BMW M5, Porsche 911 Carrera GTS и Taycan Turbo GT (в финал не прошли Bentley Continental GT Speed и Ford Mustang). Наконец, на награду за «Лучший дизайн» претендуют Kia EV3, Toyota Land Cruiser/LC 250/LC Prado и Volkswagen ID. Buzz. В выбывших — Baojun Yunduo/Cloud и MINI Cooper.

Можно ли использовать масло 5W-40 вместо 5W-30

Итоги подведут 16 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.

Автособытия
Suzuki Swift
Mini Cooper
Lexus GX
Bentley Continental GT
Porsche Macan
BMW X3
Bentley Continental
Toyota Land Cruiser
Porsche 911
Ford Mustang
BMW M5
BYD
Suzuki
Lexus
Bentley
Hyundai
Volvo
Kia
Toyota
BMW
Volkswagen
Porsche
Ford
Hyundai