АвтоВАЗ модернизировал внедорожник Lada Niva Travel

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал устанавливать на внедорожники Lada Niva Travel руль от автомобиля Granta Sport, сообщает «Лада. Онлайн».

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«АвтоВАЗ» периодически меняет комплектации своих автомобилей. На этот раз продуктовые изменения затронули Lada Niva Travel с кожаным салоном. Теперь на эту версию исполнения начали ставить рулевое колесо от Granta Sport (экокожа)», — говорится в сообщении портала.

До этого «АвтоВАЗ» начал устанавливать на внедорожники Lada Niva Travel новый трехспицевый руль.

На руле отсутствует надпись Airbag, которая обычно есть на всех рулях с водительской подушкой безопасности. Помимо этого, на ободе руля имеются приливы под правильный хват.

Кроме того, «АвтоВАЗ» в течение двух лет обновит внедорожник Lada Niva Travel. Автомобиль получит новую решетку радиатора. Кроме того, внедорожник оснастят полностью светодиодными фарами.

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Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустил новую Lada Niva Travel.