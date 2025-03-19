Краснодарский край возглавил антирейтинг ДТП с мотоциклами

Краснодарский край возглавил антирейтинг по количеству ДТП, произошедших по вине мотоциклистов. Как подсчитали аналитики «Страхового Дома ВСК» и ГК «Автодом», на регион пришлось 19% от общего числа таких аварий в стране.

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В первой пятерке также Новосибирская область (7%), Москва (5,6%), Нижегородская (5,6%) и Иркутская (3,7%) области.

В целом же общее число аварий, произошедших по вине байкеров, за год выросло в 1,8 раза. Чаще всего такие ДТП происходят в сентябре и июле — 25% и 18% случаев соответственно.

Зачастую виновниками аварий становятся мужчины в возрасте 30-40 лет — их доля составляет 37%. В то же время число ДТП с участием женщин-мотоциклистов снижается: если в 2023 году этот показатель составлял 14%, то в 2024 году он снизился до 10%.

Как пишут «Известия», чаще всего в сводках ГАИ фигурируют мотоциклы марок Yamaha (22%), Honda (18%), Kawasaki (16%), а также Suzuki, Ducati и BMW (по 7%).

Верховный Суд лишил водителя прав, поверив на слово сотрудникам ГАИ

Ранее в Кропоткине начался судебный процесс над местным жителем, который пытался зарезать байкера из-за слишком шумного мотоцикла. Конфликт возник на городском автодроме. Мужчина высказал недовольство компании мотоциклистов, что те мешают ему отдыхать.