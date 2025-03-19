Современный Chevrolet Camaro стилизовали под 1969 Chevelle SS

В современном автомобильном мире нередко встречаются случаи, когда производители пытаются придать современным моделям винтажный облик, что зачастую приводит к довольно непредсказуемым результатам.

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Однако для тех, кто желает сочетать современные удобства с безошибочно классическим дизайном, существуют то, что мы привыкли называть рестомодами.

Одним из таких является уникальное сочетание Chevrolet Chevelle SS 1969 года и Chevrolet Camaro 2015 года.

Хотя подобные трансформации в последние годы встречаются всё чаще, в большинстве случаев кузов полностью переносится на другое шасси.

Однако в данном проекте подход был более точечным: вместо полной замены кузова, создатель выборочно использовал кузовные панели от Chevelle.

Капот и решетка радиатора сразу привлекают внимание своим винтажным обликом, сохраняя при этом основную структуру Camaro.

Задняя часть автомобиля выполнена в том же стиле, а все четыре крыла имеют слегка изменённые пропорции, чтобы лучше соответствовать шасси Camaro.

Владелец автомобиля посвятил более 2000 часов ручной формовке кузовных панелей, используя стекловолокно, усиленное углеродным волокном, что является очень трудоемким процессом.

Под капотом установлен стандартный 6,2-литровый V8, мощность которого составляет 426 л.с. Он сочетается с автоматической коробкой передач.

Складная крыша по-прежнему функционирует, а салон практически полностью соответствует Camaro 2015 года.

Это означает, что будущий владелец получит подогреваемые и вентилируемые сиденья, информационно-развлекательную систему, современный кондиционер и многое другое.

Некоторые заводские элементы, такие как приборная панель в ретро-стиле, идеально вписываются в дух всего проекта.

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Создатель добавил два заметных элемента в салон, чтобы связать все воедино. Это подголовники и зеркало заднего вида от Chevelle.

Автомобиль выставлен на продажу на аукционе Mecum в Глендейле, которое начался 18 марта и продлится до 22 марта.