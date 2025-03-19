В Ульяновске возобновил работу бывший завод Bridgestone

Российский холдинг «Кордиант» объявил о перезапуске экс-площадки Bridgestone по выпуску покрышек на территории Ульяновской области. Предприятие переименовано в Gislaved, а, как сообщил Quto.ru глава АО «Кордиант» Вадим Володин, старт производства начнётся с премиальной линейки Spike Control.

© Quto.ru

В компании отметили, что новинка является копией зимних шипованных шин Bridgestone Blizzak Spike 02, но под другим именем. На прилавках автомагазинов новинка появится осенью 2025 года.

Напомним, производство на предприятии остановилось в 2022 году, а годом позже российские активы японского шинника приобрела группа S8 Capital. Позднее компания «Севергрупп» выкупила у нового владельца холдинг «Кордиант», а вместе с ним к новому собственнику перешёл и завод в Ульяновской области.

© Cordiant

Летом 2024 года площадка сменила имя на Gislaved и сегодня она является одной из самых современных площадок полного цикла на территории России, а её производственная мощность составляет 2,4 млн покрышек ежегодно. Впрочем, пока производство будет загружено только на половину от своих предельных возможностей: в 2025 году планируется выпустить 1,2 млн шин. В их числе — модели премиального бренда Gislaved, а также шины Cordiant.

Можно ли использовать масло 5W-40 вместо 5W-30

Также сообщается, что роскошный Aurus получит российские шины Gislaved. В ближайшее время отечественные автомобили для первых лиц государства начнут оснащаться созданными в Ульяновске покрышками. Модель разработана специально для небронированных машин, которые эксплуатируются в Гараже особого назначения (ГОН), а внешне не будут отличаться от стандартных.