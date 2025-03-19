Автомобили Lada Vesta и Largus начали красить в новый «капитанский» цвет. Волжский автозавод объявил о начале отгрузок автомобилей семейства Vesta и Largus в ярко-синем цвете под названием «Капитан». В компании отметили, что на сегодняшний день отечественные машины доступны в семи оттенках кузова, а в перспективе доступная покупателям палитра окрасов будет расширяться.

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Также сообщается, что в начале 2025 года на предприятии возобновилась окраска внедорожников Niva Travel в серебристый оттенок «Платина», а также Biva Legend в серо-голубом металлике «Борнео».

«Lada развивает цветовую гамму, возвращая в нее популярные эмали и добавляя новые яркие цвета. Сегодня в гамме Lada — 7 цветов, и этот список будет увеличиваться», — подчеркнули в пресс-службе бренда.

Ранее АвтоВАЗ сообщил, что закончил тесты Lada Iskra и можно начинать производство. Отмечается, что для испытаний было изготовлено 98 прототипов, а значительная часть тестов была посвящена безопасности: автогигант провёл 84 краш-теста автомобиля, а также отдельных систем. В итоге выяснилось, что «Искра» значительно превосходит национальные требования. В базовой версии модель будет оснащаться двумя фронтальными эирбегами.

Как сэкономить на ОСАГО

Помимо этого, тольяттинский автогигант раскрыл сроки появления минивэна Lada. Волжский автозавод в ближайшее время намерен представить новый семейный автомобиль с семиместной компоновкой салона. По словам вице-президента предприятия Сергея Громака, разработка новинки уже завершена.