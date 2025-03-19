В России набирают автокредиты на фоне падающего рынка

Эксперт Бородавин назвал причину закредитованности на фоне падающего авторынка

Доля кредитных продаж на фоне общего падения на авторынке России в феврале остается на уровне 46%. Но на фоне снижения продаж на рынке упали и показатели автокредитования. Об этом рассказал руководитель кредитования и страхования вертикали «Авто» финтех-компании «Баланс-Платформа» Алексей Бородавин.

Несмотря на сложную ситуацию на авторынке, уже в начале текущего года банки, дилеры, автобренды и клиенты адаптировались к нынешним реалиям, убежден Бородавин.

Бородавин видит несколько факторов, одним из которых является устойчивость спроса к высоким ставкам 26-30%, это объясняется инфляционными ожиданиями клиентов, в итоге формируется установка на «опережающую» покупку автомобиля как защитного актива.

«Во-вторых, драйвером служит накопленный отложенный спрос на замену парка, поддержанный субсидированием ставок рядом производителей. В-третьих, действительно, после нового года произошло затоваривание складов новых автомобилей у брендов и дилеров, из-за чего авторетейлеры начали проводить различные акции для повышения спроса, в том числе связанные с автокредитованием», – объясняет эксперт.

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По мнению Бородавина, решение Центробанка по ключевой ставке свидетельствует, что пик роста процентных ставок пройден. Поэтому в ближайшие месяцы будет их снижение на 2-3%. Дополнительным фактором роста авторынка РФ может стать синхронизация с программой господдержки, подытожил Бородавин.