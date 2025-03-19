В России подорожали запчасти для ремонта машин

РСА сообщил о росте цен на автозапчасти в России. В основном подорожание коснулось запчастей для иномарок. Так, значительнее всего выросли средние цены на детали для Porsche (на 5,8%), Skoda (на 5,7%), Peugeot (на 5,3%), Volkswagen (на 5,1%), Toyota (около 4%), пишут «Автоновости дня».

За зиму в среднем на 2,9% подорожали запчасти для Hyundai, на 2,7% — для Renault, на 2,2% — для Audi. Для автомобилей Kia детали выросли в цене всего на 0,5%.

Но на некоторые машины запчасти стали чуть дешевле. Среди них Nissan (на 1,9%), Mitsubishi (на 0,8%) и Lada (на 0,6%).

РСА ежеквартально публикует среднюю стоимость автозапчастей, которая и берётся для расчёта ремонта по ОСАГО. Таким образом формируются предложения страховых компаний сервисам, выполняющим ремонт, и водителям для выплаты компенсации. Последнее обновление справочника средней стоимости запчастей произошло сегодня, 19 марта. По сравнению с предыдущей версией средняя стоимость запчастей выросла на 0,1%.

Как сэкономить на ОСАГО

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