Премиальные гибриды Wey появились в каршеринге.

© Quto.ru

Китайский производитель передал в автопарк компании «Делимобиль» партию из 200 кроссоверов под индексом 05. Пользователи сервиса уже могут арендовать автомобили, но, как отмечается в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru, на сегодняшний день география сервиса ограничена Москвой, Казанью и Екатеринбургом.

Сообщается, что машины доступны как для краткосрочной аренды, так и для долгосрочной, однако в последнем случае максимальный срок составляет 180 дней или 800 км.

Воспользоваться гибридными паркетниками могут только водители старше 21 года и со стажем не менее двух лет, а стоимость услуги зависит от личного рейтинга пользователя в приложении агрегатора.

В пресс-службе концерна Great Wall также отметили, что для пользователей сервиса краткосрочной аренды машин предусмотрены специальные условия при покупке Wey 05 через фирменное приложение.

Уточняется, что одним из факторов, которые повлияли на решение о передаче автомобилей сервису аренды, являются результаты внутренних исследований, согласно которым каршеринговые машины нередко используют для знакомства с моделью или маркой.

Напомним, российская премьера кроссовера состоялась летом 2024 года. Паркетник оснащается 421-сильной гибридной силовой установкой, в состав которой входят бензиновый двигатель и два электромотора. Агрегаты обеспечивают разгон до «сотни» за 5,2 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 220 км/ч. Запас хода достигает 918 км, а на электротяге Wey 05 способен проехать до 185 км.