В России хотят запретить замерзающий антифриз

Замерзающий антифриз окажется под запретом в России. Министерство энергетики разработало проект поправок в Технический регламент, пишут «Известия». Согласно им, нельзя называть жидкости, замерзающие при температуре выше -35 градусов Цельсия, словом «антифриз» или «тосол». Более того, Минэнерго предлагает и вовсе запретить продажу охлаждающих жидкостей для автомобилей, замерзающих при недостаточно низких температурах.

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В проекте Минэнерго уточняет, что жидкости не являются низкозамерзающими, если начинают кристаллизоваться при температуре выше -35 градусов.

Также в министерстве считают оправданным полный запрет на продажу таких жидкостей. Производителей же хотят обязать размещать информацию о температуре замерзания на лицевой стороне упаковки. Она должна быть хорошо различима.

Эти меры исключат обман потребителей «относительно физико-химических свойств охлаждающих жидкостей».

Кроме того, Минэнерго уточнило требования к температуре вспышки в открытом тигле для масел. Масла двухтактных моторов должны полностью сгорать вместе с топливом, так что им необходимы более низкие значения температуры вспышки, чем 135 градусов, указанные в действующем техрегламенте. Этот порог делает невозможной продажу гидравлических масел для арктического применения с классом вязкости 5-32.

Тем временем Минпромторг разрабатывает законопроект о техосмотре подержанных автомобилей физлиц до перепродажи. Проверку нужно будет проходить у дилеров или на аккредитованных СТО. Считается, что это снизит аварийность, но эксперты опасаются, что все выльется в новый повод для сбора денег с автомобилистов.