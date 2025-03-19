Какие автомобили с пробегом можно купить по цене до 1,5 млн рублей

Несмотря на рост цен на автомобили в России, у отечественных водителей еще есть шанс приобрести подержанные машины по доступной цене.

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Как сообщает "Автостат", в последнем зимнем месяце этого года средняя цена на транспортное средство с пробегом составила около 1,5 миллионов рублей. Специалисты аналитического агентства отметили, что по сравнению с январем 2025 года этот показатель понизился - на 0,1%.

Кроме того, специалисты назвали пять популярных автомобилей, которые в конце февраля можно было приобрести в обозначенную медианную стоимость.

В топ-5 рейтинга вошли: трехлетний кроссовер Chery Tiggo 4, пятилетний седан Kia Rio, шестилетний Renault Duster и семилетний Kaptur, а также восьмилетняя Toyota Corolla.

Ранее "РГ" писала о том, что бренд Solaris вошел в топ-10 лидеров российского рынка.